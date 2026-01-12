logo
Simbol inkluzije i različitosti: "Matel" napravio autističnu barbiku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Kompanija "Matel" predstavila je autističnu lutku Barbiku kao najnovijeg člana linije koja, navodi kompanija, ukazuje na različitosti među ljudima.

Napravljena barbika sa autizmom Izvor: Screenshot/Mattel

Ova kolekcija već uključuje Barbike sa Daunovim sindromom, slijepu Barbiku, Barbiku i Kena sa gubitkom pigmentacije kože i druge modele koje je proizvođač igračaka dodao da bi svoje modne lutke učinio inkluzivnijim, prenio je AP.

"Matel" je saopštio da je razvijao autističnu lutku više od 18 mjeseci u partnerstvu sa Mrežom za samozastupanje autizma, neprofitnom organizacijom koja se zalaže za prava i bolju medijsku zastupljenost osoba sa autizmom.

"Cilj je da se stvori Barbika koja odražava neke od načina na koje autistične osobe mogu da dožive i obrade svijet oko sebe", navodi se u saopštenju.

Ovaj zadatak je bio izazovan jer autizam obuhvata širok spektar ponašanja i teškoća koje se značajno razlikuju po stepenu, a mnoge osobine povezane sa poremećajem nisu odmah vidljive, izjavila je Nur Pervez iz Mreže za samozastupanje autizma.

Na primjer, oči nove Barbike se blago pomjeraju u stranu da bi predstavile kako neki ljudi sa autizmom ponekad izbjegavaju direktan kontakt očima.

Lutka je dobila laktove i zglobove koji omogućavaju oponašanje mahanja rukama i druge gestove koje pojedini autistični ljudi koriste za obradu senzornih informacija ili izražavanje uzbuđenja, piše u saopštenju kompanije. 

(Srna)

Tagovi

Barbie barbi lutka igračka autizam

