Simbol inkluzije i različitosti: "Matel" napravio autističnu barbiku

Kompanija "Matel" predstavila je autističnu lutku Barbiku kao najnovijeg člana linije koja, navodi kompanija, ukazuje na različitosti među ljudima.

Ova kolekcija već uključuje Barbike sa Daunovim sindromom, slijepu Barbiku, Barbiku i Kena sa gubitkom pigmentacije kože i druge modele koje je proizvođač igračaka dodao da bi svoje modne lutke učinio inkluzivnijim, prenio je AP.

"Matel" je saopštio da je razvijao autističnu lutku više od 18 mjeseci u partnerstvu sa Mrežom za samozastupanje autizma, neprofitnom organizacijom koja se zalaže za prava i bolju medijsku zastupljenost osoba sa autizmom.

"Cilj je da se stvori Barbika koja odražava neke od načina na koje autistične osobe mogu da dožive i obrade svijet oko sebe", navodi se u saopštenju.

Ovaj zadatak je bio izazovan jer autizam obuhvata širok spektar ponašanja i teškoća koje se značajno razlikuju po stepenu, a mnoge osobine povezane sa poremećajem nisu odmah vidljive, izjavila je Nur Pervez iz Mreže za samozastupanje autizma.

Na primjer, oči nove Barbike se blago pomjeraju u stranu da bi predstavile kako neki ljudi sa autizmom ponekad izbjegavaju direktan kontakt očima.

Lutka je dobila laktove i zglobove koji omogućavaju oponašanje mahanja rukama i druge gestove koje pojedini autistični ljudi koriste za obradu senzornih informacija ili izražavanje uzbuđenja, piše u saopštenju kompanije.

