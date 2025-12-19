Svaka djevojčica u Jugoslaviji imala je ovu lutku: Danas vrijedi čak 23.000 evra

Ako negde u svom domu čuvate stare igračke, moguće je da posjedujete mnogo više od samo uspomena.

Izvor: A-photographyy/Shutterstock

Među zaboravljenim kutijama na tavanu ili u podrumu, možda se nalazi predmet čija vrijednost danas dostiže desetine hiljada evra. Posebno mjesto na ovom tržištu zauzimaju stare Barbike, koje su od dječje igračke prerasle u ozbiljnu kolekcionarsku investiciju.

Iako zvuči nevjerovatno, neki Barbi modeli danas vrijede više od pristojnog polovnog automobila. Najpoznatiji primjer je originalna Barbika iz 1959. godine, prva ikada proizvedena. U zavisnosti od stanja, njena cijena na aukciji može dostići 23.000 evra. Upravo je kombinacija nostalgije, istorijskog značaja i rijetkosti ono što je čini izuzetno traženom među kolekcionarima širom svijeta.

Kolekcionarskim tržištem ne vladaju emocije, već jasna pravila. Prva Barbika, prepoznatljiva po crno-bijelom kupaćem kostimu i visokom repu, smatra se pravim draguljem pop kulture. Međutim, sama godina proizvodnje nije dovoljna, stanje lutke je ključno za njenu vrijednost.

Detalji koji mogu značiti bogatstvo

Kopije koje nikada nisu izvađene iz originalnog pakovanja postižu višestruko veće cijene. Ali čak i polovne lutke, ako su rijetke ili dio ograničenih izdanja, mogu se prodati za nekoliko hiljada evra. Luksuzna izdanja, poput Barbi lutke ukrašene pravim dijamantima koju je dizajnirala Lorejn Švarc, prodata su za oko 7.500 dolara, dok je apsolutni rekord postavila Barbika Stefana Kanturija, čija je cijena prešla 300.000 dolara.

Prije nego što se riješite svojih starih igračaka, obratite pažnju na ključne elemente koji direktno utiču na cijenu: originalna kutija, očuvano pakovanje može vrijediti koliko i sama lutka, godina proizvodnje, modeli iz perioda od 1959. do kasnih 1960-ih su najvrijedniji, stanje šminke i kose, neoštećena šminka i originalna frizura su od velikog značaja, a dodaci – originalne cipele, torbice i nakit značajno povećavaju vrijednost.

Čak i ako nemate najrjeđi model, Barbike iz 1970-ih i 1980-ih sve više dobijaju na vrijednosti. Tržište se stalno mijenja, a kolekcionari su spremni da plate visoke cijene kako bi upotpunili svoje kolekcije. Ono što vama može izgledati kao stara plastična igračka, nekom drugom može biti ključni dio slagalice. Zato, prije nego što nešto poklonite ili bacite, provjerite etikete, uporedite modele na mreži i konsultujte sajtove za aukcije. Možda upravo držite predmet koji bi vam mogao donijeti neočekivani finansijski dobitak i dokaz da se uspomene ponekad zaista isplate.

(BizPortal)