Hrvatska priprema najstrože ograničenje prodaje do sada: Porudžbina alkohola će biti nemoguća poslije 20h?

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
0

Hrvatska vlada priprema izmjene Zakona o trgovini kojima bi onlajn prodaja alkohola bila potpuno zabranjena od 20 do 6 sati. Očekuje se žustra javna rasprava, jer bi ovo bio najstroži režim prodaje alkohola u modernoj Hrvatskoj.

Zabrana online prodaje alkohola u Hrvatskoj poslije 20h Izvor: Shutterstock/ BalkansCat

Ministarstvo privrede, kojim upravlja ministar iz Domovinskog pokreta, Ante Šušnjar, pripremilo je radni nacrt izmena Zakona o trgovini koji, prema dokumentu do kojeg je došao Index.hr, predviđa potpunu zabranu onlajn prodaje alkoholnih pića nakon 20 sati.

Zabrana onlajn prodaje alkohola od 20 do 6 sati

Prema nacrtu, prodaja svih vrsta alkoholnih pića putem interneta bila bi zabranjena od 20:00 do 6:00, bez izuzetaka, bilo da je riječ o pivu, vinu ili drugim alkoholnim pićima.

Ovo je značajna promjena u odnosu na aktuelni zakon.

Sadašnji član 11. Zakona o trgovini zabranjuje prodaju alkohola maloljetnicima i propisuje obavezu jasnog isticanja upozorenja na prodajnim mestima, ali ne postavlja nikakva vremenska ograničenja za prodaju alkohola punoljetnim osobama.

Drugim riječima, trgovine trenutno mogu da prodaju alkohol tokom cijelog radnog vremena. Novi prijedlog bi to izmijenio unošenjem vremenske zabrane onlajn prodaje.

Lokalne samouprave bi mogle dodatno pooštriti pravila

Nacrt takođe predviđa da gradovi i opštine dobiju ovlašćenje da uvedu stroža ograničenja u okviru tog vremena, posebno kada je riječ o prodaji rashlađenog alkohola iz frižidera.

To bi značilo da bi lokalne vlasti mogle da zabrane prodaju i ranije od 20 časova ili da uvedu posebna pravila za svoje područje.

O ovom ograničenju prodaje rashlađenog alkohola govorilo se i u septembru, kada je ministar Šušnjar najavio da se izmene planiraju usvojiti pre naredne turističke sezone.

Jedan od navedenih razloga - "zaštita kulturnog nasleđa"

U obrazloženju nacrta, Ministarstvo tvrdi da su predložene zabrane usmjerene na „zaštitu javnog zdravlja, održavanje javnog reda i mira i zaštitu kulturne baštine". Smatra se da se poslednje odnosi prije svega na turističke mjesece.

Navode se i "alarmantni podaci o konzumaciji alkohola u Hrvatskoj, posebno među mladima", uključujući procjenu da u zemlji ima oko 250.000 ljudi zavisnih od alkohola, te da je alkohol četvrti vodeći uzrok smrti među odraslima.

(EUpravo zato/index.hr)

Tagovi

Hrvatska alkohol

