Crnković: Vlada Hrvatske dokazala da je skladištenje otpada na granici sa BiH politička odluka

Vlada Hrvatske uputila je u hitnu parlamentarnu procedu Prijedlog zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH.

Predsjednik Udruženja "Grin tim" Novi Grad Mario Crnković smatra apsurdnim što je Vlada Hrvatske juče, na dan otvaranja nučno-stručnog skupa u Bihaću, gdje je prezentovano 15 radova koji na objektivne načine sagledavaju problematiku slučaja Trgovska gora, u hitnu proceduru uputila prijedlog zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na granici sa BiH.

Crnković smatra da je to još jedan kristalno jasan dokaz da je namjera skladištenja različitih vrsta radioaktivnih otpada na samoj granici sa Republikom Srpskom i BiH čin političke odluke.

On je podsjetio da su još 1997. i 1999. godine političkom odlukom eliminisali sve alternativne lokacije, da bi granično područje sa susjednom zemljom ostala jedina lokacija.

"Čitav proces je forsiran na način da struka koju angažuju mora opravdavati politički donesenu odluku, koja za cilj ima transfer rizika na BiH, od benefita koje su oni zajedno sa Slovenijom imali od rada nuklearne elektrane", naveo je Crnković.

Crnković ističe da raduje činjenica da se u prethodnom periodu mobilizovala akademska zajednica u BiH.

"U Bihaću smo juče i danas imali priliku čuti 15 naučno-stručnih radova, dok se približan broj novih radova očekuje i sredinom decembra u Banjaluci. Kada dodamo i pokrenutu proceduru pred sekretarijatom ESPOO konvencije i činjenicu da su u toku aktivnosti više ministarstava u Vladi Srpske, jasno je da je u toku ozbiljna kulminacija", rekao je Crnković Srni.

Pred nama je, kako je naveo, period visokog intenziteta, visokog pritiska, gdje svi relevantni akteri moraju dati svoj maksimum.

Smatra da je realno očekivati formalno-pravno reagovanje iz nevladinog sektora, s obzirom da je Hrvatska u želji da što brže obavi stvari, napravila značajan broj propusta koji urušavaju kompletan proces.

"Sada je već i više nego jasno da će slučaj Trgovska gora biti predmet, ne samo jednog, nego više međunarodnih sporova", kazao je Crnković.

