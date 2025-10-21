Dok Trgovska gora izaziva zabrinutost: Da li će Krško dobiti još jednu nuklearku?

Opština Krško jednoglasno je usvojila rezoluciju kojom se definišu uslovi za lociranje potencijalne nove nuklearne elektrane Krško 2, nazvane Jedrska Elektrarna Krško 2 (JEK 2), u neposrednoj blizini postojeće nuklearke.

Izvor: jek2.si

Opština zahtijeva poštovanje najviših bezbjednosnih standarda, minimalne intervencije u poljoprivredno zemljište, korišćenje toplote za grijanje naselja, kao i uključivanje lokalne zajednice u sve faze projekta. Traži se da sjedište investitora bude u Krškom, da se angažuju lokalni stručnjaci i firme, te da se obezbijede razvojni fond i pravična naknada za korišćenje prostora.

Vijeće je istaklo da će konačna odluka o izgradnji zavisiti od brojnih faktora, uključujući ekološke, tehničke, ekonomske i društvene aspekte, kao i širu političku podršku. Lokalni zvaničnici tvrde da rezolucija služi kao osnova za dalju pregovaračku poziciju opštine, dok se preciznije smjernice očekuju u okviru nacionalnog prostornog plana koji će opštinsko vijeće razmatrati ovog mjeseca.

Referendum odložen zbog političkih nesuglasica

Slovenija je planirala da održi referendum o novoj nuklearnoj elektrani u novembru 2024. godine, ali je on odložen zbog političkih nesuglasica oko njegovog sprovođenja.

Mediji navode da je NE Krško u vlasništvu kompanije Nuklearna elektrarna Krško, koja je zajedničko vlasništvo Hrvatske elektroprivrede (HEP grupa) i slovenačke GEN Energije. GEN Energija je ranije saopštila da su francuski EDF i američki "Westinghouse" ostali u užem izboru za izgradnju druge jedinice Nuklearne elektrane Krško (NEK), nakon što se korejska kompanija "Korea Hydro & Nuclear Power" (KHNP) povukla iz tendera.

Pripreme za skladište otpada u Čerkezovcu

Vijest o izgradnji novog bloka dolazi u trenutku kada raste zabrinutost stanovništva u pograničnom području između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zbog plana da se nuklearni otpad iz postojeće elektrane Krško skladišti na lokaciji Trgovska gora, u opštini Dvor.

Prema tom planu Hrvatska namjerava da u okviru bivšeg vojnoskladišnog kompleksa Čerkezovac uspostavi centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada, što izaziva protivljenje lokalnih zajednica koje upozoravaju na ekološke i zdravstvene rizike za stanovništvo u neposrednoj blizini granice.

Izvor: Dušan Volaš, mondo.ba

Hrvatski Fond za finansiranje razgradnje radioaktivnog otpada i mediji objavili su da je završeno rušenje osam skladišnih objekata u bivšoj kasarni JNA Čerkezovac na Trgovskoj gori čime se, kako navode, oslobođen prostor za izgradnju skladišta radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško.

Preostale aktivnosti, koje će trajati do proljeća, obuhvatiće iskopavanje zemlje, pripremu i ravnanje radnog platoa, odvoženje iskopanog materijala, uz završno održavanje putne infrastrukture unutar lokacije.

"Radovi se provode u skladu sa važećim propisima i pravilima struke, uz posebnu pažnju posvećenu zaštiti okoline i sigurnosti ljudi i prostora", naveli su iz Fonda.

Aktivisti smatraju da su građevinski radovi na Trgovskoj gori kršenje međunarodnih konvencija jer navedeni projekat još nije prošao proceduru procjene uticaja na životnu sredinu.

