Uznemirujući snimak: Brutalno pretučen ispred kafića u Kiseljaku, napadači na slobodi

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

U noći 21. decembra oko 02:00 na području Kiseljaka dogodila se tuča u kojoj je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede.

Brutalno pretučen ispred kafića u Kiseljaku Izvor: Screenshot

Prema informacijama porodice i prijatelja povrijeđenog, radi se o Borisu Vujici, a incident je, kako navode, počeo nakon verbalne rasprave u kafiću.

Nakon svađe, četvorica napadača su, kako je prijavljeno, uzela staklene flaše i udarala Vujicu po glavi, a u napadu je upotrijebljen i suzavac. Na jednom od snimaka koji je ustupljen redakciji Klix.ba može se vidjeti kako su četvorica muškaraca nastavili da ga udaraju i nakon što su izašli iz kafića, nakon čega su se udaljili.

Svjedoci su odmah pozvali policiju i hitnu pomoć. Povrijeđeni je hitno prebačen na operaciju glave u Sarajevo, gdje su nakon intervencije konstatovani hematomi i fraktura lobanje.

Prema informacijama do kojih je došao portal, napadači još uvijek nisu privedeni i za sada su na slobodi.

Snimak nasilja u Kiseljaku objavili su i drugi mediji i portali, upozoravamo na uznemirujuće momente.

Tagovi

kiseljak nasilje

