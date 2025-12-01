Pet novih prijava porodičnog nasilja u Prijedoru samo jutros, vikendi najkritičniji

Prijedorski Centar za socijalni rad od jutros je primio pet novih prijava porodičnog nasilja, što je česta situacija nakon vikenda, a godišnji prosjek je oko 150 prijava, rekla je danas socijalni radnik Dragana Grujičić.

Izvor: Shutterstock

Povodom panel-diskusije o protokolu o postupanju prilikom nasilja u porodici koji je danas u Prijedoru organizovala Gradska uprava, Grujičićeva je rekla da je taj broj prijava izazovno pratiti u kontinuitetu.

"Mi među obrađenim slučajevima onda biramo one za koje procijenimo da su teži, pa njih dalje pratimo, a nemamo kapacitet da to radimo u svim predmetima. Isto tako, više od stotinu djece godišnje žrtve su porodičnog nasilja, što takođe traži duži period praćenja nakon samog čina nasilja", rekla je Grujičićeva.

Govoreći o komunikaciji među članovima multisektorskog tima, kojeg čini predstavnici desetak ustanova, Grujičićeva je rekla da je ona dragocjena jer svako zna koga može nazvati kad dođe u situaciju kad mu je potrebna informacija iz druge ustanove.

"Dešava se i da nam se mišljenja razilaze i da se ne možemo usaglasiti oko nekih pitanja. Na primjer, prilikom odluke da li tražiti ili ne hitne i mjere zaštite. Zato je zakonodavac i propisao da to može učiniti i policija i Centar za socijalni rad i sama žrtva, nezavisno jedni od drugih", rekla je Grujičićeva.

Vršilac dužnosti načelnika gradskog Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković navela je tri prioriteta, a to su uloga subjekata zaštite od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, kvalitet i izazovi komunikacije između subjekata zaštite i značaj kontinuirane edukacije.

"Radna grupa i multisektorski tim i svaki subjekat zaštite otvoreni su za saradnju, inicijative, prijedloge. Svi smo na istom zadatku - eliminisati, suzbiti i prevenirati negativne pojave", rekla je Mirkovićeva, koja je i vodila panel-diskusiju.

Načelnik Centra za zaštitu mentalnog zdravlja Goran Račetović smatra da se svaka žrtva porodičnog nasilja treba podvrgnuti i ljekarskom pregledu, te da se senzibilisanost zdravstvenih radnika za rad sa žrtvama nasilja mora podrazumijevati.

Račetović je napomenuo da su svi subjekti zaštite dužni da se kontinuirano edukuju.

"Nasilje se mora posmatrati i kao javnozdravstveni problem s obzirom na visoku prevalencu i duži period posljedica nasilja kojima se zdravstveni sistem bavi. Bitno je da se sa medicinskog aspekta prepeoznaju posljedice porodičnog i rodno zasnovanog nasilja kojima se i zdravstvo bavi, te da se sprečavaju najekstremnije od njih, a to su femicid i suicid", ukazao je Račetović.

Socijalni radnik iz Centra za socijalni rad Dragana Savić Pešević ukazala je na ekonomsku zavisnost žrtava kao osnovni razlog recidiva, te pozvala Gradsku upravu da u saradnji sa Privrednom komorom organizuje skup na kojem će biti riječi o podršci žrtvama nasilja kroz zapošljavanje.

Nebojša Stupar iz Policijske uprave Prijedor naglasio je značaj dobre komunikacije između subjekata zaštite.

"Kada je riječ o edukaciji, u posljednjih pet godina, otkad je važeći zakon na snazi, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske organizuje redovne godišnje edukacije i svake godine dobijamo nove sertifikovane policijske službenike za rad na ovim predmetima", rekao je Stupar.

Panel-diskusija organizovana je povodom globalne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama".