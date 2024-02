Podignuta optužnica protiv Prijedorčanina: Tukao dijete motkom, strujnim kablom i štapom

Prijedorsko Okružno javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv muškarca iz Prijedora čiji su inicijali DŽ.M. zbog nasilja nad maloljetnim djetetom koje je u porodičnoj kući tukao motkom, električnim kablom i drvenim štapom, objavilo je danas ovo tužilaštvo.

Izvor: Envato

U optužnici se navodi da je DŽ.M. 2019. godine u porodičnoj kući istukao maloljetno dijete tanjom drvenom motkom po leđima i tijelu, pri čemu je dijete zadobilo više trakastih podliva.

Ovo lice se tereti da je 2021. godine električnim kablom i drvenim štapom više puta udario dijete po leđima i drugim dijelovima tjela i tom prilikom dijete je zadobilo podlive po koljenima i ogrebotine na potkoljenicama i leđima.

On je optužen za krivično djelo nasilje u porodici, a Krivičnim zakonikom Republike Srpske propisana je kazna zatvora od dvije do 10 godina za onoga ko primjenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozi tjelesni integritet i dovede do povrede fizičkog integriteta člana svoje porodice - djeteta.

Tužilaštvo je danas objavilo i optužnice protiv R.B. zbog ugrožavanja bezbjednosti i protiv P.B. zbog neovlaštene proizvodnje i prometa droge.

U optužnici se navodi da je R.B. 10. jula 2019. godine u zgradi Policijske uprave Prijedor, nakon verbalne rasprave, prijetio policijskom službeniku K.D. da će ga ubiti.

Krivičnim zakonikom Republike Srpske propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do tri godine za onoga ko ugrozi bezbjednost službenog lica u vezi sa vršenjem njegove dužnosti.

U optužnici se navodi da je P.B. 7. juna 2019. godine u Novom Gradu držao marihuanu, ekstazi i spid radi prodaje, te da je 15. januara 2021. godine prodao marihuanu muškarcu K.M. u ovom gradu.

Krivičnim zakonikom Republike Srpske propisana je kazna zatvora od jedne do 10 godina za onoga ko drži drogu radi prodaje.

