Stravična saobraćajna nesreća: Majka i kćerka poginule kod Šapca

Detalji jezive saobraćajne nesreće kod Šapca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U teškoj saobraćajnoj nesreći u naselju Korman kod Šapca život su izgubile majka (49) i njena ćerka (25), prenose beogradski mediji.

Prizori sa lica mjesta su stravični, na fotografijama se vidi potpuno uništen beli automobil koji je nakon siline udarca završio pored puta. Zadnji dio vozila je gotovo potpuno smrskan, dok je krov drugog vozila deformisan od jačine sudara.

Policija je u saradnji sa nadležnim tužilaštvom obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti ove tragedije koja je potresla cijeli kraj.

U ovoj nesreći povrijeđeni su i muškarac i žena iz drugog vozila koji su odmah prevezeni u šabačku bolnicu.