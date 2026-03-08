Objavljen trenutak raketiranja škole pune djece u Iranu (Video)

Na društvenim mrežama se pojavio i zamrznuti snimak rakete, koja potvrđuje da se najvjerovatnije radi o "Tomahavku".

Izvor: Profimedia

Najstrašniji zločin od početka napada Amerike i Izraela na Iran 28. februara dogodio se upravo tog dana, kada je pogođena škola u južnom iranskom gradu Minab.

Iranska televizija prikazala je trenutak udara rakete u školu, gdje su bile djevojčice i gdje je, ubijeno najmanje 165 djece uzrasta od 7 do 12 godina, kao i njihovi učitelji.

ویدئویی از لحظه اصابت موشک آمریکا و اسرائیل به مدرسه مینابpic.twitter.com/OEjbae23uk — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi)March 8, 2026

Iranski mediji i novinske agencije objavili su snimak za koji se navodi da je trenutak udara u školu. Iranski ministar Abas Aragči oglasio se danas u američkim medijima povodom ovog zločina. Na društvenim mrežama se pojavio i zamrznuti snimak rakete, koja potvrđuje da se najvjerovatnije radi o "Tomahavku".

موشکی که به مدرسه میناب خورد یک تاماهاوک آمریکایی بود.



آمریکا بیش از 180 خون پاک را در روز اول تقدیم به بت بعل نمودpic.twitter.com/HMdV05sQGM — Final_battle313 (@Final__battle)March 8, 2026

Evo i dužeg snimka: