Iran postavlja mine u Ormuskom moreuzu, Tramp tvrdi da je uništeno 10 iranskih brodova

Američki obavještajni izvori tvrde da je Iran počeo postavljanje mina u Ormuskom moreuzu, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte. Američka vojska tvrdi da je uništila više iranskih čamaca.

Izvor: Shutterstock

Iran je počeo da postavlja pomorske mine u Ormuskom moreuzu, jednoj od najvažnijih svjetskih energetskih tačaka kroz koju se transportuje oko petine globalne proizvodnje sirove nafte, prenosi CNN pozivajući se na dvije osobe upoznate sa izvještajima američkih obavještajnih službi.

Prema tim navodima, mine još nisu postavljene u velikom obimu, ali je u posljednjih nekoliko dana u moreuzu raspoređeno nekoliko desetina mina.

Izvori navode da Iran i dalje raspolaže sa oko 80 do 90 odsto svojih manjih brodova namijenjenih za postavljanje mina, što znači da bi, ukoliko odluči, relativno brzo mogao rasporediti stotine mina u tom području.

Američki mediji navode da Iranski korpus islamske revolucionarne garde, koji sada u potpunosti kontroliše moreuz, ima kapacitet da rasporedi veliki broj brodova za miniranje.

Na ove informacije reagovao je i američki predsjednik Donald Tramp, koji je na društvenoj mreži Truth Social naveo da je američka vojska napala iranske čamce koji su pokušavali da postave mine.

"Drago mi je da mogu da izvijestim da smo u posljednjih nekoliko sati pogodili i uništili 10 brodova za postavljanje mina, a biće ih još", napisao je Tramp.

On je dodao da će američke snage nastaviti da djeluju protiv plovila koja pokušavaju da miniraju moreuz.

"Koristimo istu tehnologiju i raketne kapacitete kao protiv trgovaca drogom, kako bismo trajno eliminisali svaki brod ili čamac koji pokuša da minira Ormuski moreuz. Sa njima će se brzo i nasilno postupati", naveo je Tramp.

Ormuski moreuz predstavlja jednu od ključnih pomorskih ruta za svjetsku trgovinu energentima, a svako narušavanje bezbjednosti u tom području može imati značajne posljedice po globalno tržište nafte i međunarodnu trgovinu.