Letovi ka Bliskom istoku otkazani do kraja godine: Oglasili se iz "Britiš ervejsa"

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Aviokompanija "Britiš ervejs" otkazala je letove ka i iz Abu Dabija do kraja godine, dok su ostali letovi na Bliskom istoku obustavljeni do kraja meseca.

Aviokompanija "Britiš ervejs" otkazala je letove u Abu Dabi do kraja godine Izvor: Shutterstock/Wirestock Creators

Aviokompanija "Britiš ervejs" saopštila je da je otkazala sve letove ka i iz Abu Dabija do kraja ove godine zbog rata na Bliskom istoku. Kompanija je navela da su letovi ka i iz Amana, Maname, Dohe, Dubaia i Tel Aviva otkazani do kraja ovog mjeseca, prenosi Telegraf, pisanje Tanjuga.

"Situaciju stalno pratimo i u kontaktu smo sa našim putnicima kako bismo im ponudili različite opcije", saopštila je aviokompanija.

Navodi se i da je ostao ograničen broj mjesta na repatrijacionim letovima iz Omana ka aerodromu Hitro koji su planirani za sutra i četvrtak. Rat koji su protiv Irana pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael izazvao je otkazivanje brojnih letova širom Bliskog istoka.

Pošto je većina vazdušnog prostora u regionu i dalje zatvorena zbog opasnosti od raketa i dronova, dio putnika okreće se privatnim avionima, dok čarter letovi i ograničen broj komercijalnih linija pokušavaju da evakuišu desetine hiljada ljudi.

 (Telegraf/MONDO)

