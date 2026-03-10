Ministar trgovine RS nakon sastanka o gorivu: I ja sam nasuo pun rezervoar, ali ne možemo praviti zalihe za cijeli život

Snabdijevanje naftnim derivatima u Republici Srpskoj je stabilno i nema razloga za nestašicu goriva, poručeno je nakon sastanka predstavnika Vlade RS i distributera nafte.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar trgovine i turizma RS Ned Puhovac najavio je da će Vlada na narednoj sjednici ponovo donijeti uredbu o ograničenju marži na gorivo, uz određene korekcije.

Puhovac je rekao da je sastanak protekao u konstruktivnoj atmosferi te da su predstavnici distributera iznijeli probleme sa kojima se suočavaju na tržištu.

„Razgovor je bio prijateljski i čuli smo probleme koje oni imaju. Neće biti problema sa snabdijevanjem, jer su obezbijeđene dovoljne zalihe goriva. Cijena barela nafte je pala ispod 90 dolara i situacija je sada bolja nego što je bila“, rekao je Puhovac.

Naglasio je da cijenu goriva prije svega diktira tržište, ali da Vlada pokušava da ublaži posljedice rasta cijena.

„Vlada čini sve i razgovaramo kako dalje. Na sljedećoj sjednici donijećemo odluku o ograničenju marži, sličnu onoj koja je bila do sada, ali ćemo je djelimično korigovati“, naveo je Puhovac.

On je dodao da su kontrole na benzinskim pumpama pokazale određene probleme, ali i da su obezbijeđene dovoljne količine goriva za privredu.

„Zamolio bih privrednike da ne dolaze svi u isto vrijeme da nabavljaju određene kvote goriva, kako ne bi dolazilo do nepotrebnih gužvi“, rekao je Puhovac.

Pojasnio je da se uredba odnosi na ograničenje marži za trgovce i način na koji oni formiraju cijene nakon poskupljenja goriva.

„Teret krize ne mogu podnositi samo potrošači, nego svi zajedno. Pokušaćemo da olakšamo koliko je moguće da zajedno prođemo kroz ovu krizu“, rekao je on.

Dodao je da je nabavka goriva kontinuirana, ali da na tržištu postoje velike oscilacije, pa se cijene na pojedinim pumpama razlikuju i do 0,30 KM.

„Benzin raste manjom oscilacijom od dizela. Cijene na svjetskom tržištu rastu mnogo više od naše minimalne marže, a distributeri u skladu sa uredbom formiraju maloprodajne cijene“, rekao je Puhovac.

Govoreći o eventualnoj panici među građanima, Puhovac je rekao da se radi o psihološkom efektu.

„Ljudi misle da će nečega nestati. I ja sam odlučio da naspem pun rezervoar i kupim nešto više hrane, ali jasno je da niko ne može napraviti zalihe za cijeli život“, rekao je on.

Puhovac je dodao da bi uredba o ograničenju marži mogla biti iskorištena i za regulisanje cijena osnovnih životnih namirnica.

Kada je riječ o zabrani izvoza nafte iz Srbije, naveo je da je Republika Srpska iz te zemlje uvozila oko 20 odsto derivata.

„To je procenat koji možemo prevazići. Nadamo se da će Naftna industrija Srbije ponovo dobiti licencu. Oko 80 odsto derivata dolazi nam iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske“, rekao je Puhovac.

Dodao je i da Republika Srpska trenutno nema robne rezerve nafte, ali da se radi na uspostavljanju takvog sistema.

Predstavnik grupacije distributera i trgovaca naftnim derivatima Đorđe Savić rekao je da je na sastanku ministar upoznat sa trenutnim stanjem na tržištu.

„Stanje sa naftnim derivatima je stabilno, iako postoje određeni problemi u nabavci. Na rast cijena ne možemo uticati, ali ako pogledamo zemlje u okruženju, one imaju i veće probleme nego mi“, rekao je Savić.