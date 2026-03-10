logo
Pretukao nasmrt majku i baku: Horor u Hrvatskoj, muškarac (47) uhapšen 1

Pretukao nasmrt majku i baku: Horor u Hrvatskoj, muškarac (47) uhapšen

Autor N.D. Izvor mondo.rs
1

Policija je u Gospiću uhapsila muškarca (47) osumnjičenog da je u dvorištu porodične kuće nasmrt pretukao majku i baku. Dvostruko ubistvo otkriveno je rano jutros, a uviđaj je u toku.

Muškarac ubio majku i baku u Gospiću Izvor: Shutterstock

Jeziv zločin je rano jutros potresao Hrvatsku. U Gospiću su, oko 5.50, u dvorištu porodične kuće pronađena dva beživotna tijela. Policija je na mestu događaja zatekla i uhapsila muškarca koji se dovodi u vezu sa ovim slučajem, saopštila je Policijska uprava ličko-senjska.

Ubio majku i baku, odranije poznat policiji

Kako saznaju mediji, riječ je o dvostrukom ubistvu. Psihički nestabilan muškarac (47) nasmrt je pretukao sopstvenu majku i baku.

Policija je, kako saznajemo, i ranije postupala prema njemu, a tom prilikom je morala da upotrebi silu jer se radi o fizički snažnoj osobi. Više puta je bio na psihijatrijskom liječenju, a zašto je u trenutku ubistva bio van bolnice biće utvrđeno u nastavku postupka.

Konačnu riječ o tome kakvo mu je bilo stanje svijesti u trenucima ubistva daće ljekari i vještaci.

Uviđaj u toku

Na mjestu pronalaska tijela u toku je uviđaj kojim rukovodi Županijsko državno tužilaštvo u Karlovcu. Nakon uviđaja usljediće kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući identitet preminulih osoba.

(Index/MONDO)

Hrvatska ubistvo

Muškarac? Obična ****a!

