Sudarila se tri vozila kod Žepča, povrijeđeno devet osoba

Devet osoba povrijeđeno je u sudaru tri vozila na magistralnom putu u mjestu Brankovići kod Žepča.

Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Tri vozača prevezena su u Dom zdravlja Žepče, gdje im je ukazana medicinska pomoć, nakon čega su upućeni u Kantonalnu bolnicu Zenica na dalje pretrage, rečeno je u MUP-u Zeničko-dobojskog kantona.

Naknadno su medicinsku pomoć zatražili i saputnici iz vozila od kojih je šestoro prevezeno u Kantonalnu bolnicu Zenica radi dodatne dijagnostike.

Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć oko 21.00 čas,prenijeli su federalni mediji.