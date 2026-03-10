Loše vijesti iz Grčke pred ljeto! Od 10. aprila nova pravila na granicama, ništa od suspenzije tokom sezone

Za tačno mjesec dana, 10. aprila, na granicama Evropske unije počinje puna primjena novog EES sistema. Iako se spekulisalo da bi zemlje poput Grčke mogle privremeno da ublaže pravila tokom turističke sezone, sistem će se primjenjivati na svim graničnim prelazima.

Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Za tačno mjesec dana, od 10. aprila EES sistem zvanično stupa na snagu u punom kapacitetu. Iako se spekulisalo da bi omiljene ljetnje destinacije poput Grčke mogle da suspenduju stroga pravila na dva ili tri mjeseca kako bi izbjegle kolaps u sezoni, realnost je znatno rigoroznija - pauziranje digitalnih pečata biće mjereno satima, a ne danima.

Kako je rekao direktor Nacinalne asocijacije turističkih agencija Srbije (JUTA) Aleksandar Seničić, odluka Evropske komisije je konačna i u tom smislu, od 10. aprila sve zemlje će morati da primjenjuju EES sistem.

To praktično znači da se od ideje o suspenziji EES sistema na 90, pa na još 60 dana u narednim mesecima nakon pune implementacije odustalo, te je plan B za sada jedino suspenzija na par sati dnevno.

- Pojedine zemlje će imati mogućnost da u određenim periodima dana suspenduju unošenje u sistem ali svega na par sati, kako bi se izbjegao kolaps, međutim nema govora o suspenziji na 60 ili 90 dana - kaže Seničić.

Prema njegovim riječima, Grčka svakako jeste među zemljama za koje se očekuje da će primjenjivati mogućnost stopiranja EES-a na par sati, ali to nikako ne može biti dovoljno za obećanje da će se sve ubrzati i da neće biti čekanja.

Put Grčke ne kretati bez valjane organizacije

- Sada kada je moguće pratiti kamere na graničnim prelazima u realnom vremenu, savetujemo da putnici koji idu sopstvenim prevozom, kako prilaze Makedoniji, procjene na koji će granični prelaz u zavisnosti od trenutne situacije - savjetuje sagovornik "Blica".

Seničić dodaje i da se ne mora uvek ići na Evzoni, tu su i manji granični prelazi poput Dojrana i Medžitlije. Oba granična prelaza rade od 00 do 24, odnosno non-stop.

Podsjetimo, novi sistem ulaska i izlaska (EES) u zemlje Evropske unije za građane iz trećih zemalja startovao je sredinom oktobra, na po nekoliko sati dnevno i samo na glavnim graničnim prelazima. Primjena se narednih mjeseci produžavala na više sati dnevno, obuhvatila je i manje prelaze, i prema aktuelnim najavama, od 10. aprila trebalo bi da bude u funkciji non-stop, dakle 24 sata dnevno, na svim graničnim prelazima, bez izuzetka. Ovo važi i za drumski i za avio saobraćaj.

Stvarnost puna izazova

Međutim, stvarnost na terenu je bila puna izazova. Kako je prag za registraciju porastao sa 10 odsto krajem 2025. na 35 odsto početkom januara 2026, počele su da se pokazuju sve veće pukotine. Glavni problemi su:

Kašnjenja u obradi (vrijeme granične kontrole povećano je i do 70 odsto na nekim lokacijama)

Ogromni redovi (tokom božićnih praznika 2025, putnici na aerodromima u Francuskoj, Španiji i Portugalu suočili su se sa čekanjem od tri do sedam sati)

Tehnički problemi (prekidi sistema mučili su prometne terminale, što je dovelo do toga da neki aerodromi - poput Lisabona - privremeno odustanu od biometrijskih provjera u korist ručne obrade kako bi se rešili zastoji)

Svjedoci smo i da skoro svakog vikenda, kao i za sve praznike Srbi doživljavaju pravu agoniju na graničnim prelazima sa zemljama Evropske unije.

ETIAS će postati obavezan od aprila 2027.

Evropa se takođe priprema za dolazak Evropskog sistema za informacije i autorizaciju putovanja (ETIAS). Sistem se trenutno uvodi na španskim aerodromima, uključujući Madrid i Malagu, a planirano je za kraj 2026, nakon implementacije EES-a, piše portal "Idealista“.

Nakon implementacije ETIAS-a, uslediće šestomesečni prelazni period, tokom kojeg putnici mogu ući u zemlje učesnice bez odobrenja, što znači da ETIAS neće biti obavezan uslov do aprila 2027. godine, navodi ovaj portal.

Informaciju još nije potvrdio sam ETIAS.

"ETIAS će početi sa radom u posljednjem kvartalu 2026. godine. Evropska unija će zvanično obavijestiti o konkretnom datumu početka rada ETIAS-a nekoliko mjeseci pre njegovog pokretanja“, navodi se u zvaničnom saopštenju.

Sistem provere pre putovanja postaće obavezan za državljane koji mogu putovati u Šengensku zonu bez potrebe za vizom za kratki boravak. Ovlašćenje za putovanje biće digitalno povezano sa pasošima putnika i važiće do tri godine ili do isteka njihovog pasoša.

(Blic/MONDO)