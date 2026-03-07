Gastronomija dostupna samo morem: Grčka proglašena za destinaciju broj jedan za nautičare sladokusce

Istraživanje BoatBookera pokazuje da je Grčka ubjedljivo vodeća svjetska destinacija za gastronomiju dostupnu isključivo čamcem ili trajektom.

Izvor: Giuseppe La Bua/Shutterstock

Istraživanje koje je sproveo BoatBooker pokazalo je da je Grčka zemlja broj jedan kada je riječ o gastronomskim destinacijama do kojih se može stići isključivo morem.

Grčka se tako profilisala kao neprikosnovena svjetska prestonica kulture "dock and dine" (usidri se i ručaj), nakon što je zauzela prvo mjesto na globalnoj listi gastronomskih destinacija dostupnih isključivo morskim putem.

U opsežnoj studiji BoatBookera, koja je obuhvatila više od 1.000 destinacija u 45 zemalja svijeta, Grčka je ubedljivo nadmašila sve ostale, sa čak 349 jedinstvenih restorana koji ispunjavaju stroge kriterijume: dostupnost isključivo morem, minimalna ocjena od 4,5 zvjezdice i veliki broj recenzija.

Iako su rezultati bili impresivni širom cijele zemlje, Saronska, Jonska i Dodekanezijska ostrva izdvojila su se po najvećoj koncentraciji vrhunskih ocjena, dok su Hidra, Paksos i Simi prepoznati kao najdosljedniji pomorski gastronomski centri u Grčkoj.

"Mediteranska prednost" i uspon elite

Istraživanje pokazuje da Mediteran i dalje predstavlja dominantno središte ostrvskog ugostiteljstva. Grčka, Hrvatska i Italija zajedno čine više od 70 odsto svih restorana na svijetu koji ispunjavaju "dock and dine" kriterijume. Sama Grčka obuhvata čak 34 odsto globalnog ukupnog broja, čime praktično postavlja standard kada je riječ o infrastrukturi koja favorizuje pomorsku dostupnost, piše Euronews.

Iako je osnovni prag istraživanja bio 4,5 zvjezdica, poseban krug destinacija uspio je da nadmaši i ovaj visoki standard. Oko 24 odsto restorana ostvarilo je gotovo savršenu ocjenu od 4,8 zvjezdica ili više. To ukazuje na to da su operativni zahtjevi lokacija sa isključivo morskim pristupom, poput snabdevanja gorivom, upravljanja otpadom i sezonske energetske samoodrživosti, često praćeni dodatnom posvećenošću kvalitetu i usluzi.

Kriterijumi koji su korišćeni

BoatBooker je obradio na hiljade jedinstvenih unosa i iskustava iskusnih moreplovaca širom svijeta kako bi izdvojio najbolje "dock and dine" zvijezde za 2026. godinu. A koji su kriterijumi?

Isključivo morski pristup: Detaljna provjera lokacija potvrdila je da je do restorana moguće stići samo čamcem ili trajektom. Objekti povezani mostom ili putem su isključeni, kako bi se fokus zadržao isključivo na iskustvu u kojem je put do večere ključni dio užitka.

Kriterijumi izbora: Svaki restoran morao je da ima najmanje 100 verifikovanih Google recenzija i minimalnu ocjenu od 4,5 zvjezdica.

Ponderisana ocjena: Za konačno rangiranje primenjen je poseban ponderisani indeks (skala od 0 do 100), koji kombinuje prosječnu ocjenu i ukupan broj recenzija, čime se obezbjeđuje uravnoteđeno poređenje popularnih restorana i manjih, manje poznatih "skrivenih dragulja".

Geografski pristup (Grčka): Ovakav metod dodatno naglašava jasnu dominaciju Grčke, uz istovremeno obezbjeđivanje uravnotežene međunarodne zastupljenosti u završnom indeksu.

(Eupravo zato)