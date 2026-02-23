logo
Proglašena najbolja plaža u Evropi za 2026: Kristalno čista voda sa ocjenama iznad prosjeka

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Ima pijesak boje šećerne vune, kristalno čistu vodu i najviše "iznad očekivanja" ocjena nego bilo koja druga plaža.

Najbolja plaža u Evropi za 2026 Izvor: Koverninska Olga/Shutterstock

Od vjetrovitih obala Irske do rajskih zlatnih plaža južne Španije, evropske plaže nude ogroman izbor i raznovrsnost. Ipak, jedna destinacija dosljedno zauzima vrh liste najljepših plaža u Evropi. Zahvaljujući stalnom broju Tripadvisor ocjena, proglašena je ovogodišnjim pobjednikom Travellers' Choice nagrade.

To je Elafonisi na Kritu.

Smještena u jugozapadnom dijelu ostrva, ova plaža je poznata po svom bajkovitom izgledu, gdje tirkizno more zapljuskuje prostrane obale sa pijeskom nježno ružičaste boje. Fenomen je izazvan zdrobljenim školjkama i taloženjem crveno pigmentisanih mikroorganizama sa koralnih grebena, koje plima nosi i miješa sa bijelim pijeskom.

Preporučujemo posjetu van špica sezone, jer se glas o ljepoti ove plaže već raširio.

Elafonisi je zapravo 2025. godine proglašena najboljom plažom ne samo u Evropi, već i u svijetu.

10 najboljih plaža u Evropi, prema Tripadvisor-u:

  1. Elafonisi, Krit, Grčka
  2. Balos Laguna, Krit, Grčka
  3. Praia da Falésia, Olhos de Água, Portugal
  4. La Pelosa, Sardinija, Italija
  5. Falassarna, Krit, Grčka
  6. Platja De Muro, Majorka, Španija
  7. Paleokastritsa, Krf, Grčka
  8. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italija
  9. Playa de Maspalomas, Gran Kanarija, Španija
  10. Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Francuska

(MONDO)

Tagovi

plaže Krit Grčka

