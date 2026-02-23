Proglašena najbolja plaža u Evropi za 2026: Kristalno čista voda sa ocjenama iznad prosjeka

Ima pijesak boje šećerne vune, kristalno čistu vodu i najviše "iznad očekivanja" ocjena nego bilo koja druga plaža.
Od vjetrovitih obala Irske do rajskih zlatnih plaža južne Španije, evropske plaže nude ogroman izbor i raznovrsnost. Ipak, jedna destinacija dosljedno zauzima vrh liste najljepših plaža u Evropi. Zahvaljujući stalnom broju Tripadvisor ocjena, proglašena je ovogodišnjim pobjednikom Travellers' Choice nagrade.
To je Elafonisi na Kritu.
Smještena u jugozapadnom dijelu ostrva, ova plaža je poznata po svom bajkovitom izgledu, gdje tirkizno more zapljuskuje prostrane obale sa pijeskom nježno ružičaste boje. Fenomen je izazvan zdrobljenim školjkama i taloženjem crveno pigmentisanih mikroorganizama sa koralnih grebena, koje plima nosi i miješa sa bijelim pijeskom.
Preporučujemo posjetu van špica sezone, jer se glas o ljepoti ove plaže već raširio.
Elafonisi je zapravo 2025. godine proglašena najboljom plažom ne samo u Evropi, već i u svijetu.
10 najboljih plaža u Evropi, prema Tripadvisor-u:
- Elafonisi, Krit, Grčka
- Balos Laguna, Krit, Grčka
- Praia da Falésia, Olhos de Água, Portugal
- La Pelosa, Sardinija, Italija
- Falassarna, Krit, Grčka
- Platja De Muro, Majorka, Španija
- Paleokastritsa, Krf, Grčka
- Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italija
- Playa de Maspalomas, Gran Kanarija, Španija
- Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio, Francuska
