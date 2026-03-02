Tirkizni zagrljaj Egeja: Ostrvo sa pejzažima nalik mjesečevim obalama (FOTO)

Na jugozapadu Kikladskog arhipelaga, u Egejskom moru, leži ostrvo čije obale svjetlucaju u najljepšim nijansama tirkizne. Njegovo ime je Milos.

Izvor: Shutterstock

Na prvi pogled, ovo mirno ostrvo ne otkriva svoju bogatu istoriju, ipak ukoliko ispitate njegove pejzaže otkrićete slojeve priča koje ga čine jednim od najupečatljivijih mjesta u Grčkoj.

Izvor: Shutterstock

Upravo ovde, 1820. godine, u zemlji je otkrivena skulptura koja će postati simbol antičke lepote, Miloska Venera. Vijekovima je bila skrivena u miloskom tlu, ipak, danas ukrašava prostorije Luvra.

Njeno porijeklo vezuje se za arheološko nalazište Klima, čiji ostaci i danas gledaju na more. Među tim fragmentima prošlosti, lako je zamisliti vrijeme kada je Milos bio važna trgovačka tačka i jedno od središta umjetnosti u Egeju.

Izvor: Shutterstock

Ali Milos nije samo priča o prošlim vremenima i izgubljenim arheološkim predmetima. Ostrvo je vulkanskog porijekla, a upravo ta geološka prošlost oblikovala je njegove obale.

Najpoznatija među njima je plaža Sarakiniko, pejzaž sačinjen od glatkih, belih stena koje talasi i danas oblikuju u forme nalik talasima, asocirajući na mesečevu površinu. Sunčeva svjetlost ovdje pleše zajedno sa morem, koje prodire duboko u kamene šupljine i podstiče stvaranje prirodnih bazena.

Izvor: Shutterstock

Na jugu ostrva uzdižu se šarene litice uvale Kleftiko, nekadašnjeg utočišta gusara. Danas su to monumentalne stijene koje izranjaju iz mora, izbušene prirodnim lukovima i pećinama kroz koje prolaze čamci. U tim senovitim prolazima voda ima tamnoplavu boju, dok se iznad nje bijele stijene uzdižu poput skulptura antičkih vajara.

Izvor: Shutterstock

Glavni grad, Plaka, smješten je na brežuljku sa pogledom na zaliv. Njegove uske ulice, kuće okrečene u bijelo i dvorišta ispunjena bugenvilijama stvaraju tipičnu kikladsku sliku. Sa njegovog vrha dominira tvrđava Kastro, podignuta u 13. vijeku, s koje se pruža pogled na čitav zaliv i okolna ostrva.

Izvor: Shutterstock

U sumrak, kada se sunce polako spušta u Egejsko more, Plaka postaje jedno od najljepših mesta za posmatranje zalaska na Kikladima. Nebo prelazi iz zlatne u ružičastu, a zatim u duboku ljubičastu nijansu, dok se svjetla u selima ispod polako pale, poput zvijezda rasutih po obali.

Izvor: Shutterstock

U večernjim satima, zaposleni u tavernama Plake iznose stolove na trgove, dok se miris pečene ribe i maslinovog ulja širi ulicama, a razgovori se miješaju sa muzikom. Iako je danas omiljena stanica putnika, Plaka je zadržala autentičnost.

Kuhinja Milosa oslanja se na more, ali i na jednostavne, generacijama čuvane recepte kikladskih domaćinstava. Svježa riba i hobotnica su dio svakodnevice, često pripremane uz malo maslinovog ulja, limuna i morske soli, kako bi sačuvale ukus Egeja.

Izvor: Shutterstock

U malim kuhinjama na ostrvu, pored morskog često se može osjetiti i miris tek pečenog tijesta sa začinskim biljem i povrćem iz ostrvskih vrtova. Među lokalnim specijalitetima izdvaja se pita pitarakia, punjena mekim sirom i nanom, savršena uz čašu suvog bijelog vina sa kikladskih vinograda.

Milos je ostrvo kontrasta, surovog kamena i mirnog mora, antičke umetnosti i jednostavnog ribarskog života.

