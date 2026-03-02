Kuc-kuc, proljeće stiže: Najstarije vjerovanje o ptici koja budi zemlju iz zimskog sna

Djetlić, "šumski pjetlić", spada u najpoznatije stanovnike evropskih šuma. Nastanjuje listopadne i mješovite šume, ali može se naći i u parku ili voćnjaku. Njegovo karakteristično oglašavanje, kuckanje i lupkanje po stablu, poznato je svakome ko je boravio u prirodi.

Djetlići (Picidae) su porodica ptica koja obuhvata 30 rodova i preko 200 vrsta. Sve žive na drveću i nastanjuju šumska staništa. Rasprostranjen je po cijelom svijetu, živi na svim kontinentima osim u Australiji, na Madagaskaru, ostrvima Okeanije i u polarnim oblastima. Prirodni areal su mu skoro cijela Evropa i Azija, Kavkaz, Sibir do Kamčatke, Japan i istočni dijelovi Kine. Veličine variraju zavisno od vrste, od 26 do 60 centimetara.

Upozorava na lovce

Svi djetlići su jarko obojeni, sa perjem crnim, bijelim, crvenim i zelenim. Kljun je ravan i zašiljen. Po dva prsta na kandžama usmjerena su unaprijed, po dva unazad. Neke vrste imaju i krijestu. Svi su izrazito monogamni i svake godine svijaju novo gnijezdo sa istim partnerom. Koriste zašiljeni kljun da izbuše rupe u drvetu, a dugim jezikom izvlače plijen, insekte i njihove larve, na površinu kore. Fosili ove ptice, to jest njegovih predaka, pronađeni su u naslagama iz pliocena, od prije pet miliona godina.

Gnijezdi se u dupljama drveća, često upravo onim koje je sam izdubio, premda postoje i vrste koje se gnijezde na tlu. Čest je motiv u slikarstvu, zbog jarkih boja perja, a pojavljuje se i u drugim vrstama umjetnosti. Pera Djetlić sjajnog perja koji stalno upada u probleme omiljen je lik crtanih filmova za djecu. U narodnim pričama evropskih naroda upozorava cijelu šumu na opasnost, naročito na lovce. Ne pripada ugroženim vrstama, ali krčenje šuma i promjena namjene šumskog zemljišta razumljivo smanjuju broj jedinki.

Nesreća ili požar

Simbolika ove životinje stara je i moćna. On je ptica povezana sa vatrom i htonskim ("onim") svijetom. Prema novijem objašnjenju, djetlići, naročito crni, predstavljaju grešne duše koje se trude da se iskupe. Drvodelja ili pčelar koji je obrađivao dasku u nedjelju i na taj način se ogriješio pretvoren je u djetlića. Crni nagovještava nesreću, a crveni - požar. Lovci ga rado love, predstavlja trofej, ali njegovo meso se ne koristi u ishrani, opet s obrazloženjem da je u pitanju grešna duša.

Ako kucka u zid kuće, to nagovještava smrt nekog od ukućana. Ako je "napao" drvo koje raste blizu kuće, nevolja je na vidiku. Drvo koje je izdubio smije da se koristi samo za ogrjev i ni za kakvu drugu svrhu. Kod Vavilonaca, Grka i Rimljana ova ptica simbolizovala je proročanske moći. Kad se čuje, treba biti posebno oprezan, jer njegovo kuckanje je upozorenje. Međutim, najljepše od vjerovanja o djetliću je ono najstarije, iz doba kad su ljudi živjeli bliže prirodi i slušali je svakodnevno: da priziva proljeće. Kod Slovena bio je posvećen Perunu Gromovniku i njegovo kuckanje imitira udaljeni zvuk grmljavine.

Nekadašnji poljoprivrednici vjerovali su da nema proljeća prije prvih grmljavina, koje "otvaraju" nebo za prvu proljetnu kišu i "bude" zemlju iz zimskog sna, zato su rado slušali djetlićevo kuckanje u još goloj zimskoj šumi, znajući da će hladnoća uskoro da ode.

