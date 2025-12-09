Novi uvid u svijet flamingosa: Ptice su veći predatori nego što se mislilo (VIDEO)

Djeluju mirno i poznati su po gracioznom izgledu, ali su nedavna istraživanja otkrila da su flamingosi veći predatori nego što se mislilo – plijen hvataju stvarajući mini-vrtloge ispod površine vode.

Ove veoma zanimljive ptice, poznate po ružičastom perju, koje potiče od načina ishrane (hrane se algama i škampima), žive u velikim kolonijama i vole da sklapaju prijateljstva.

Ispod površine vode dešava se mnogo zanimljivih stvari koje su naučnici otkrili u vezi sa ishranom ovih gracioznih ptica.

Flamingosi se hrane tako što svoje duge kljunove zarone u vodu i duž dna po kojem stoje „vuku“ kljun. Male životinje, koje su prethodno ošamutili stvaranjem vrtloga u vodi, direktno im ulaze u kljun. Da bi povećali efikasnost ishrane, flamingosi stalno pomjeraju kljunove.

„Studija je rađena na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji, a rezultati su dobijeni na osnovu proučavanja ovih ptica u zoološkom vrtu u Nešvilu i analizom 3D modela njihovih nogu i kljunova. Flamingosi u ishrani koriste stopala, glavu i kljun“, rekao je prof. Ortega Himenez, biolog na Univerzitetu u Kaliforniji.

Istraživači su otkrili da flamingosi koriste stopala kako bi uzburkali talog na dnu, a zatim plen guraju napred u vodeni vir koji ga povlači ka površini. Tako trzajem glave usisaju plen. Tokom čitavog procesa glava ove ptice okrenuta je naopako, ka dnu. Otvaranjem i zatvaranjem kljuna filtriraju hranu u ustima.

Flamingosi inače imaju neobično spljošten kljun, zakrivljen u prednjem dijelu, tako da je, kada je glava okrenuta naopako, kljun paralelan sa dnom. Na taj način flamingosi sakupljaju plen sa površine vode, a u tome im pomaže i dugi vrat u obliku slova S.

(Mondo/RTS)