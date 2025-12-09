logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novi uvid u svijet flamingosa: Ptice su veći predatori nego što se mislilo (VIDEO)

Novi uvid u svijet flamingosa: Ptice su veći predatori nego što se mislilo (VIDEO)

Autor Dušan Volaš Izvor RTS
0

Djeluju mirno i poznati su po gracioznom izgledu, ali su nedavna istraživanja otkrila da su flamingosi veći predatori nego što se mislilo – plijen hvataju stvarajući mini-vrtloge ispod površine vode.

Način ishrane flamingosa Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Ove veoma zanimljive ptice, poznate po ružičastom perju, koje potiče od načina ishrane (hrane se algama i škampima), žive u velikim kolonijama i vole da sklapaju prijateljstva.

Ispod površine vode dešava se mnogo zanimljivih stvari koje su naučnici otkrili u vezi sa ishranom ovih gracioznih ptica.

Flamingosi se hrane tako što svoje duge kljunove zarone u vodu i duž dna po kojem stoje „vuku“ kljun. Male životinje, koje su prethodno ošamutili stvaranjem vrtloga u vodi, direktno im ulaze u kljun. Da bi povećali efikasnost ishrane, flamingosi stalno pomjeraju kljunove.

„Studija je rađena na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji, a rezultati su dobijeni na osnovu proučavanja ovih ptica u zoološkom vrtu u Nešvilu i analizom 3D modela njihovih nogu i kljunova. Flamingosi u ishrani koriste stopala, glavu i kljun“, rekao je prof. Ortega Himenez, biolog na Univerzitetu u Kaliforniji.

Istraživači su otkrili da flamingosi koriste stopala kako bi uzburkali talog na dnu, a zatim plen guraju napred u vodeni vir koji ga povlači ka površini. Tako trzajem glave usisaju plen. Tokom čitavog procesa glava ove ptice okrenuta je naopako, ka dnu. Otvaranjem i zatvaranjem kljuna filtriraju hranu u ustima.

Flamingosi inače imaju neobično spljošten kljun, zakrivljen u prednjem dijelu, tako da je, kada je glava okrenuta naopako, kljun paralelan sa dnom. Na taj način flamingosi sakupljaju plen sa površine vode, a u tome im pomaže i dugi vrat u obliku slova S.

(Mondo/RTS)

Možda će vas zanimati

Tagovi

flamingosi flamingos ptice ishrana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA