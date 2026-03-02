Prodavci obuće o ovim trikovima ćute: Evo kako da prepoznate da li je obuća od prave kože

Kako prepoznati prirodnu kožu pri kupovini obuće? Jednostavni trikovi sa dodirom, mirisom i savijanjem otkrivaju da li je koža prava ili vještačka.

Izvor: PH888/Shutterstock

Obuća od prirodne kože i dalje je najpoželjniji izbor, uprkos višoj cijeni. Razlog je jednostavan: traje duže, udobnija je i s vremenom izgleda sve bolje. Međutim, kako raste potražnja, tako raste i broj modela koji samo liče na kožu, iako to nisu. Razlika na prvi pogled često nije vidljiva, ali nekoliko jednostavnih trikova može vam pomoći da već u prodavnici otkrijete šta zapravo kupujete. Ovi mali testovi često otkrivaju više od deklaracije na kutiji. Najbrži test je onaj sa toplotom. Držite cipelu među dlanovima pola minuta. Prirodna koža brzo upija toplotu i postaje prijatno topla, dok sintetički materijali ostaju hladni i sporije se zagrijavaju. Razlog je u tome što koža "diše", dok vještački materijali stvaraju osjećaj tanke folije na površini. Osjećaj pod prstima Stručnjaci ističu da je upravo osjećaj pod prstima jedan od najpouzdanijih znakova kvaliteta. Prirodna koža reaguje na temperaturu i vlagu, dok veštački materijali ostaju kruti i jednolični.

Miris je još jedan važan pokazatelj. Prirodna koža ima blag, neutralan, pomalo drvenast miris. Imitacija najčešće ima hemijski ton, čak i kada je parfimisana. Zato nije nimalo neobično pomirisati obuću prije kupovine – prodavci potvrđuju da je to sasvim uobičajena praksa pri izboru kvalitetnijih modela.

Još jedan jednostavan test je savijanje. Lagano savijte prednji deo cipele i zadržite nekoliko sekundi. Kvalitetna koža brzo se vraća u prvobitni oblik i ne ostavlja duboke pregibe. Kod vještačkih materijala često ostaju nabori ili sitne pukotine već tokom isprobavanja, što znači da će obuća brže izgubiti lep izgled. Ovo je posebno važno kod obuće za svakodnevno nošenje, koja trpi najviše savijanja.

Žena u prodavnici obuće

Izvor: Shutterstock

Bez savršene šare

Prirodna koža takođe nema savršenu šaru. Pore su nepravilne, a svaka cipela ima blago drugačiju teksturu. Ako je uzorak previše ujednačen i ponavlja se, vrlo je vjerovatno riječ o sintetici. Potpuno glatka površina bez pora još je jedan znak da materijal nije prirodan. Upravo te male nesavršenosti daju koži autentičnost i dugotrajniji estetski utisak, piše Slobodna Dalmacija.

Prodavci napominju da nijedan znak sam po sebi nije apsolutna garancija, ali kombinacija više detalja daje vrlo pouzdan odgovor. Nekoliko minuta pažnje u prodavnici može sprečiti razočaranje nakon prve sezone nošenja – i često je upravo to razlika između dobre i loše kupovine.