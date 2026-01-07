Ruski vojni trik koji grije stopala i na −10: Potrebna vam je samo jedna stvar, a bolje je i od vunenih čarapa

Smrzavaju vam se stopala zimi? Ruski trik sa alu-folijom u čizmama grije i na velikom minusu, bez krznenih i sportskih modela.

Kada temperature padnu ispod nule, nije lako održati stopala toplim — naročito ako želite da izgledate elegantno i izbjegnete sportske ili kežual čizme sa krznom. Ipak, postoji starinski ruski trik, koji su koristili čak i vojnici, a koji može da vas spasi od zime i donese toplinu i u najhladnijim danima. Riječ je o jednostavnoj domaćoj izolaciji za obuću.

Zašto vam se stopala stalno smrzavaju zimi

Prije svega, važno je da tokom zime izbjegavate uske cipele i čizme. Idealno je da obuća bude barem pola broja veća, jer kada nema dovoljno prostora, cirkulacija krvi je slabija, a sloj vazduha koji prirodno grije stopalo – nestaje.

Suva stopala su ključ toplote

Još jedan važan savet je da stopala moraju ostati suva. Mokra ili znojna stopala se mnogo brže hlade.

Prije nego što obujete čizme:

nanesite antiperspirant na stopala ,

zaštitite obuću vodootpornim sprejom koji štiti od snijega, vlage i prljavštine.

Ova mala navika pravi ogromnu razliku tokom hladnih dana.

Ruski vojni trik: Alu-folija u čizmama

Sada dolazi glavni trik. Ruski vojni metod, koji je jednostavan, brz i izuzetno efikasan, podrazumeva da ispod originalnog uloška u čizmama stavite dodatni uložak od alu-folije, piše Žena.

Možete koristiti:

običnu alu-foliju , ili

reflektujuću termo-foliju iz prodavnica građevinske opreme (još bolji efekat).

Dovoljno je da iscrtate oblik originalnog uloška i isečete foliju po toj meri.

Gdje se tačno stavlja folija (ovo je važno!)

Folija se uvijek stavlja ispod originalnog uloška, jer tada djeluje kao izolacija od hladnoće koja dolazi sa zemlje.

Ako se stavi iznad uloška, može doći do kondenzacije i znojenja stopala, što ima suprotan efekat.

Aluminijumska folija

Bonus savjet za još više toplote

Ako želite dodatni efekat, originalni uložak možete zamijeniti uloškom od filca, koji još bolje zadržava toplotu. Ovaj korak nije obavezan, ali u kombinaciji sa folijom daje odlične rezultate čak i na velikom minusu.