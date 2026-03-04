Umro bivši selektor i legenda grčkog fudbala

Legenda Panatinaikosa i bivši selektor Grčke Vasilis Danijil preminuo je u 88. godini

Grčki fudbal ostao je bez jedne od svojih legendi - u 88. godini preminuo je čuveni trener Vasilis Danijil, stručnjak koji je decenijama obilježavao domaću scenu i ostavio dubok trag u istoriji sporta. Vijest o njegovoj smrti izazvala je emotivne reakcije, a posebno se oglasio Panatinaikos, klub sa kojim je ostvario najveće uspjehe.

"FK Panatinaikos izražava svoju tugu zbog gubitka kultnog Vasilisa Danijela. Njegov doprinos klubu i grčkom fudbalu bio je ogroman, a porodica Panatinaikosa se od njega oprašta sa poštovanjem i zahvalnošću. Izražavamo najiskrenije saučešće njegovoj familiji", navodi se u klubu.

Danijil je u više mandata predvodio atinski klub i postao jedan od najtrofejnijih trenera u njegovoj istoriji. U preko 160 utakmica ostvario je više od stotinu pobjeda, što svjedoči o kontinuitetu i takmičarskom karakteru njegovih ekipa. Njegov najveći trenutak došao je 1991. godine, kada je osvojio grčko prvenstvo i kup, potvrdivši dominaciju na domaćoj sceni.

Uspjehe je bilježio i u Evropi - 1988. godine odveo je tim do četvrtfinala Kupa UEFA, što je u to vrijeme predstavljalo značajan rezultat za grčki fudbal. Njegove ekipe bile su prepoznatljive po disciplini i borbenosti, a Danijil je važio za stručnjaka koji umije da iz igrača izvuče maksimum.

Pored klupskog rada, bio je i selektor reprezentacije Grčke od 1999. do 2001. godine, pokušavajući da unaprijedi nacionalni tim u periodu velikih izazova. Trenerski put započeo je rano - nakon kratke igračke karijere u Iraklisu, već u tridesetim godinama posvetio se vođenju ekipa. Tokom dugog rada predvodio je i druge grčke klubove, među kojima su Larisa, Ksanti, Olimpijakos Volos, Kastorija i Apolon Kalamarija. Svuda je ostavljao pečat kao trener koji insistira na radu i taktičkoj disciplini.

Odlazak Danijila označava kraj jedne ere grčkog fudbala, a njegovo naslijeđe živjeće kroz generacije igrača i navijača koji pamte rezultate i strast sa kojom je pristupao sportu.

