Ključna 24 sata za Crvenu zvezdu: Stigla ponuda o kojoj mora da se razmisli

Velika odluka pred Crvenom zvezdom koja ima ponudu za svog Brazilca.

Crvena zvezda ima rok do 4. februara da pošalje spisak igrača na koje računa za nokaut fazu Lige Evrope i na njemu bi trebalo da se nađu imena Džeja Enema, Daglasa Ovusua i Strahinje Erakovića koji bi trebalo da potpiše bukvalno svaki čas, dok postoji takođe mogućnost da jedno ime bude "obrisano" sa spiska.

Za usluge brazilskog napadača Brune Duartea zainteresovan je Panatinaikos i na adresu Zvezde stigla je ponuda, prenosi portal "Sport Dog" iz Grčke.

Bruno Duarte je odigrao 75 utakmica za Zvezdu i postigao je 32 gola i ima još 10 asistencija.

Ranije se pričalo o interesovanju za Duartea iz Saudijske Arabije, s tim da o toga nema ništa jer je tamo zatvoren zimski prelazni rok, dok se sada neočekivano Panatinaikos uključio u trku za njegov potpis. Prema nekim informacijama, Zvezda bi mogla da dobije oko četiri miliona evra za Duartea, duplo više nego kada je dolazio iz portugalskog Farensea u ljeto 2024. godine, ali je opet tajming problematičan jer slijede najvažniji mečevi u sezoni.

Iako je Zvezda dovela Enema, i ima Marka Arnautovića kao prvu opciju u napadu, Duarte se mnogo puta ove sezone pokazao kao "zlatna opcija" i pokazivao je u više navrata koliko je koristan - od igranja "desetke" na početku sezone, do nekih bitnih golova koji su lomili protivnika.

Između ostalog, Duarte je postigao i izjednačujući gol protiv Selte, dok je za vikend dva puta pogađao protiv Čukaričkog, čime je posebno bio oduševljen trener Dejan Stanković.

U svakom slučaju velika odluka je pred Zvezdom, pošto iako je Duarte igrački potreban, ove godine puni i 30 godina.