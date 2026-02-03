logo
Ključna 24 sata za Crvenu zvezdu: Stigla ponuda o kojoj mora da se razmisli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Velika odluka pred Crvenom zvezdom koja ima ponudu za svog Brazilca.

Panatinaikos želi Brunu Duartea Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima rok do 4. februara da pošalje spisak igrača na koje računa za nokaut fazu Lige Evrope i na njemu bi trebalo da se nađu imena Džeja Enema, Daglasa Ovusua i Strahinje Erakovića koji bi trebalo da potpiše bukvalno svaki čas, dok postoji takođe mogućnost da jedno ime bude "obrisano" sa spiska.

Za usluge brazilskog napadača Brune Duartea zainteresovan je Panatinaikos i na adresu Zvezde stigla je ponuda, prenosi portal "Sport Dog" iz Grčke.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Bruno Duarte je odigrao 75 utakmica za Zvezdu i postigao je 32 gola i ima još 10 asistencija.

Ranije se pričalo o interesovanju za Duartea iz Saudijske Arabije, s tim da o toga nema ništa jer je tamo zatvoren zimski prelazni rok, dok se sada neočekivano Panatinaikos uključio u trku za njegov potpis. Prema nekim informacijama, Zvezda bi mogla da dobije oko četiri miliona evra za Duartea, duplo više nego kada je dolazio iz portugalskog Farensea u ljeto 2024. godine, ali je opet tajming problematičan jer slijede najvažniji mečevi u sezoni.

Iako je Zvezda dovela Enema, i ima Marka Arnautovića kao prvu opciju u napadu, Duarte se mnogo puta ove sezone pokazao kao "zlatna opcija" i pokazivao je u više navrata koliko je koristan - od igranja "desetke" na početku sezone, do nekih bitnih golova koji su lomili protivnika.

Izvor: MN PRESS

Između ostalog, Duarte je postigao i izjednačujući gol protiv Selte, dok je za vikend dva puta pogađao protiv Čukaričkog, čime je posebno bio oduševljen trener Dejan Stanković.

U svakom slučaju velika odluka je pred Zvezdom, pošto iako je Duarte igrački potreban, ove godine puni i 30 godina.

Tagovi

Bruno Duarte FK Crvena zvezda Panatinaikos transferi

