Crvena zvezda prodaje Brunu Duartea: Brazilac odlazi kao heroj i donosi milione

Napadač Bruno Duarte mogao bi u narednim danima da napusti Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde igraće u nokaut fazi Lige Evrope, ali se čini da će prije mečeva protiv Lila igrački kadar doživjeti određene promjene. Među prvima koji bi mogli da napuste ekipu Dejana Stankovića je Bruno Duarte (29), brazilski napadač koji je protiv Selte postigao Zvezdin posljednji gol u grupnoj fazi takmičenja.

Brazilac ove sezone nije uspio da se izbori za mjesto prvog napadača ni kod Vladana Milojevića ni kod Dejana Stankovića. Mjesto u napadu rezervisano je za Marka Arnautovića, a Duarte je ostao opcija sa klupe, kao što je bio slučaj i dok je u timu bio Šerif Endiaje. Ipak, Bruno Duarte je našao način da bude izuzetno koristan za tim...

Igrao je povremeno i kao drugi napadač ili čak ofanzivni vezni, bio odgovoran i žrtvovao se za tim, a to mu se na kraju i vratilo kroz golove. Na 29 mečeva u ovoj sezoni Brazilac ima 10 pogodaka i pet asistencija, dok je prethodne sezone na 45 utakmica imao 20 golova i pet asistencija.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Takve brojke privukle su zainteresovane klubove iz Azije, pa bi već u narednim danima Bruno Duarte mogao da završi veliki transfer na istok. Za napadača Crvene zvezde zainteresovani su timovi iz arapskog svijeta, a očekuje se da srpski klub prihoduje preko 3.000.000 evra od ovog transfera. Bio bi to sasvim dobar posao za Zvezdu, kada se imaju u vidu godine Bruna Duartea i sve ono što je dao klubu u prethodnom periodu.

Fudbaler koji je nakon Palmeirasa igrao u Urkajini, Portugalu i Saudijskoj Arabiji bio je strijelac nekoliko izuzetno važnih golova za Crvenu zvezdu tokom godinu i po dana u klubu. Nakon što je stigao iz Farensea za 2.000.000 evra u ljeto 2025. godine, Duarte je pogodio protiv Bode/Glimta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, protiv FCSB i Selte u grupnoj fazi Lige Evrope, učestvovao u autogolu Partizana, četiri puta tresao mrežu tokom evropskih kvalifikacija u ljeto 2025. godine...