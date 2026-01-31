logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda prodaje Brunu Duartea: Brazilac odlazi kao heroj i donosi milione

Crvena zvezda prodaje Brunu Duartea: Brazilac odlazi kao heroj i donosi milione

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Napadač Bruno Duarte mogao bi u narednim danima da napusti Crvenu zvezdu.

Bruno Duarte odlazi iz Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde igraće u nokaut fazi Lige Evrope, ali se čini da će prije mečeva protiv Lila igrački kadar doživjeti određene promjene. Među prvima koji bi mogli da napuste ekipu Dejana Stankovića je Bruno Duarte (29), brazilski napadač koji je protiv Selte postigao Zvezdin posljednji gol u grupnoj fazi takmičenja.

Brazilac ove sezone nije uspio da se izbori za mjesto prvog napadača ni kod Vladana Milojevića ni kod Dejana Stankovića. Mjesto u napadu rezervisano je za Marka Arnautovića, a Duarte je ostao opcija sa klupe, kao što je bio slučaj i dok je u timu bio Šerif Endiaje. Ipak, Bruno Duarte je našao način da bude izuzetno koristan za tim...

Igrao je povremeno i kao drugi napadač ili čak ofanzivni vezni, bio odgovoran i žrtvovao se za tim, a to mu se na kraju i vratilo kroz golove. Na 29 mečeva u ovoj sezoni Brazilac ima 10 pogodaka i pet asistencija, dok je prethodne sezone na 45 utakmica imao 20 golova i pet asistencija.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Takve brojke privukle su zainteresovane klubove iz Azije, pa bi već u narednim danima Bruno Duarte mogao da završi veliki transfer na istok. Za napadača Crvene zvezde zainteresovani su timovi iz arapskog svijeta, a očekuje se da srpski klub prihoduje preko 3.000.000 evra od ovog transfera. Bio bi to sasvim dobar posao za Zvezdu, kada se imaju u vidu godine Bruna Duartea i sve ono što je dao klubu u prethodnom periodu.

Fudbaler koji je nakon Palmeirasa igrao u Urkajini, Portugalu i Saudijskoj Arabiji bio je strijelac nekoliko izuzetno važnih golova za Crvenu zvezdu tokom godinu i po dana u klubu. Nakon što je stigao iz Farensea za 2.000.000 evra u ljeto 2025. godine, Duarte je pogodio protiv Bode/Glimta u kvalifikacijama za Ligu šampiona, protiv FCSB i Selte u grupnoj fazi Lige Evrope, učestvovao u autogolu Partizana, četiri puta tresao mrežu tokom evropskih kvalifikacija u ljeto 2025. godine... 

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Bruno Duarte transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC