Crvena zvezda dobila protivnika u Ligi Evrope: Ove sezone ih je već jednom pobijedila

Crvena zvezda saznala da takmičenje u Ligi Evrope nastavlja protiv Lila, koji je nedavno pobijedila u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u borbi za mjesto među 16 najboljih timova u Ligi Evrope ponovo igrati protiv Lila, ekipe koju je u ligaškom dijelu takmičenja savladala (1:0) u Beogradu. Bio je to početak Zvezdine velike serije tokom koje je na pet mečeva osvojila čak 13 bodova, ali će sada okolnosti biti potpuno drugačije.

Lil i Crvena zvezda će igrati dvomeč. Prvi susret je na programu u Francuskoj 19. februara, drugi meč igraće se u Srbiji 26. februara, a crveno-bijeli će morati da snađu i u novim okolnostima. Za predstojeći dvomeč timovi mogu da licenciraju trojicu novih igrača, a na klupi Zvezde će sjediti Dejan Stanković - umjesto Vladana Milojevića koji je vodio prvi meč protiv jednog od najboljih francuskih timova.

Crvena zvezda je u ligaškom dijelu osvojila 14 bodova, zauzela 15. poziciju i imala povlašćeni status u baražu za osminu finala Lige Evrope.

Ovo su parovi baraža, odnosno prvog kola nokaut faze u Ligi Evrope:

Ludogorec - Ferencvaroš

Dinamo Zagreb - Genk

Seltik - Štutgart

Bran - Bolonja

Panatinaikos - Viktroija Plzen

PAOK - Selta

Fenerbahče - Notingem Forest

Lil - Crvena zvezda

(MONDO)