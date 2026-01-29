Dejan Stanković: "Pružio sam ruku i rekao 'Alal ti vera, doktore fudbala'"

0 :18

"Mogu da te prekinem?"

Dok je primao čestitke za prolaz, Stanković je zamolio novinara da zastane i dna tom mjestu je jedno naglasio: "Mogu da te prekinem? Miloje je uradio najveći posao, ja sam uradio dvije utakmice, ali bilo je servirano, to je Milojev prolaz", kazao je Stanković.

0 : 13 "Niko me nije pitao, reći ću sam"

"Niko me nije pitao kako je bilo kad sam izašao iz tunela, pa ću sam reći. Zamlo nisam umro. Kao dijete sam bio ovdje, kao igrač, mlad trener, sada... Htio sam da umrem, srce da iskoči. To je Zvezda i moraš da doživiš. Stadion je reper za sve i sve ti kaže. Izaći iz tunela, vratiti se, to ostaje za cijeli život"

0 : 13 Da li je poslije meča pričao sa Kataijem i Arnautovićem?

"Volim da uđem u svlačionicu i kada je poraz i kada je pobjeda. Zahvalim im se jer su sigurno dali sve od sebe, kakva god da je utakmica. Da ulazim u razgovore 'jedan na jedan' poslije utakmice, ali kada je dao onaj pas, pružio sam mu ruku i rekao 'Alal ti vera, doktore fudbala'. Gledali smo se pet sekundi. Čekao sam da bude gol pa i Marku Arnautoviću da kažem isto, 'čestitam, fenomenalno'. Za Arnautovića mi je mnogo krivo, vidjeli ste danas. To je Marko Arnautović koji treba Crvenoj zvezdi. Takvog ga poznajem"

0 : 12 Avdić?

Preponosan sam. Na pripremama me je oduševio, on Gudelj, Koleta gledam kao igrača, moglo je bolje ali imao je mnogo nezgodnog klijenta protiv sebe. Adiju sam rekao - uđi i uživaj, ovo je tvoj momenat.

0 : 11 Tiknizjan?

Ne možemo od nula do 100 odsto da idemo. Oni su imali dva top krila, jedan nije igrao. Imao je teškog klijenta, a kada je tako vjerovatno i tvoja koncentracija, odluke... Gledaš da doneseš dobru odluku, lopta ode napolje, promašiš pas, ali jedna je utakmica.

0 : 10 Žrijeb? Nemam želju, samo da radim sa momcima, prvo sam ih pohvalio, pa sam im se zahvalio na svemu, bila je zahtjevna priprema i preneli su informacije na teren. kad već ne možeš da pobijediš, najbitnije je da ne izgubiš.

0 : 10 Suđenje? "Ne bih komentarisao, mlad sudija, iz Italije, poznajem ga, vjerovatno će napraviti od njega dobrog sudiju, nemam kritiku, mogao je malo bolje, ali nemam zamjerke"

0 : 08 Da li bi bila zaslužena Zvezdina pobkeda?

"Ne znam koliko se iskrenost ovdje isplati, da bih rekao šta mislim. Mislim da je OK. Bilo je otvoreno, moglo je da prevagne, imali su i oni šansu, paralelnu loptu na prazan gol... Da sklonimo ta dva gola, OK je rezultat. Da su bila dva gola u prvom poluvremenu, ne znam kako bi se završilo, vjerujem pozitivno po nas. Ali moram da kažem da smo igrali protiv fenomenalnog trenera, vizionara, svaka mu čast, ali to je taj rad, automatizmi, mnogo je bilo teško spremiti. Uvijek smo nastavljali, igrali visoko, neko bi pomislio da je kraj kada smo primili gol, ne, dali smo ga poslije dva minuta, prelijepo. To smo i tražili od početka, da iskoristimo te half-spaceove, iza njihove odbrane, što je primećeno kao njihova boljka, tako je i bilo. Taktičko nadmudrivanje, dueli, prava fajterska."

0 : 07 Da li su bili opravdano poništeni golovi Zvezde?

"Siguran sam da ne bi bio penal da je bilo kontra. Intenzitet? Ne znam, vidjeli smo koliko smo mogli na ekranu dole odmah. Taj momak maši loptu glavom, pa onda dobija duel od Saleta. OK. Drugi gol? Centimetri, oni odlučuju dosta toga, ali bilo je fenomenalno vidjeti Saletov pas i Maretov prijem. Škola fudbala. Mnogo mi je žao zbog Marka. Nijednog trenutka se nismo povukli." "Marakana eksplodira prvi put, pa doživiš to, pa drugi put eksplodira, mislio sam da je gol, pa opet nije, i ja padnem, mogu da zamislim igrači. Mateus je spasio gol. Oni su ekipa u ful ritmu, u prvenstvu, rastu iz godine u godinu, igraju dobar fudbal, tehnički su fenomenalni i ponosan sam na igrače"