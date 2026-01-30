logo
Crvena zvezda zaradila milione i bodove u Ligi Evrope

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je poslije grupne faze Lige Evrope zaradila skoro 10.000 bodova i preko 8.000.000 evra.

zarada crvena zvezda u ligi evrope Izvor: MN PRESS

Imala je Crvena zvezda teorijsku šansu da se dokopa Top 8 Lige Evrope, ali se to na kraju nije desilo. Izabranici Dejana Stankovića su remizirali sa Seltom 1:1 (0:0) i tako na kraju završili na 15. mjestu pa će u plejofu igrati protiv PAOK-a ili Lila.

Golovi Fera Lopeza i Bruna Duartea minut za minutom u finišu utakmice su režirali remi koji je ipak dosta toga donio i Crvenoj zvezdi i srpskom fudbalu.

Za osvojeni bod protiv Selte, Zvezda je za svoj klupski koeficijent dodala još 1.000 bodova, pa je za sada osvojeno 7.000 bodova ove sezone. Na to sada ide i dodatnih 2.500 bodova za osvojeno 15. m,esto u grupnoj fazi pa je to ukupno 9.500 bodova ove sezone na svom kontu. Što se tiče nacionalnog koeficijenta. tj. skora Superlige Srbije sada je to dodatno 0.2500 bodova. 

Što se tiče kase, pun stadion će donijeti novac od karata, ali i na osnovu remija će UEFA isplatiti 150.000 evra. NA kraju je uz 4.310.000 evra za samo učešće i 2.100.000 evra od osvojenih bodova, pobjeda i remija. Na to ide i sada 1.650.000 evra za konačni plasman i ukupno je Zvezda inkasirala 8.060.000. evra. 

Pokušaće igrači Crvene zvezde već 19. i 26. februara da protiv PAOK-a ili Lila dodatno poprave svoj učinak, kako po koeficijentu tako i po novcu koji je osvojen. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:18
Gol Marka Arnautovića protiv Selte
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

Tagovi

FK Crvena zvezda Liga Evrope

