"Za mene nije bio faul, mogao je sudija dosta bolje": Dejan Stanković o spornoj situaciji na Zvezda - Selta

Trener Crvene zvezde ocijenio da je prestrogo dosuđen prekršaj Aleksandra Kataija u napadu prije poništenog gola protiv Selte na "Marakani"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da ne misli da je bio prekršaj Aleksandra Kataija prije prvog poništenog gola na Marakani, u remiju protiv Selte (1:1). Zvezdi su pri rezultatu 0:0 poništena dva pogotka, prvi zbog Kataijevog faula, drugi zbog Arnautovićevog ofsajda.

"Rekli smo da se nećemo mijenjati, malo smo se prilagodili, to je ekipa koja iz godine u godine napreduju, ima automatizma, akcija uigranih na slijepo, sve čestitke mojim momcima, utakmica je mogla da ode i na jednu i na drugu stranu. Centrimetri, fauil ili ne, za mene je to bilo na 50-50 odsto faul, kod Maretovog gola centimetri i fenomenalna akcija... Uspjeli smo da ih ugrozimo. Imali smo i neiznuđenih grešaka, lakih pasova koje smo gubili, ali poslije 12 dana, umora i emocija, siguran sam da će biti sve bolji i bolji. Nisu se povukli, rekli smo i pred meč da ćemo patiti svi zajedno kada je potrebno da patimo. Tako će i biti. Uz malo sreće došli bismo do pobjede, ne bi nas ta pobjeda vodila zbog Romine bolje gol-razlike, ali odigrati ovakvu utakmicu pred punim stadionom... Milina, srce mi je bilo puno. Ne možeš to da opišeš, kao trener, kapiten, mlad trener, sada se vratiš sa malo iskustva i čuješ Sjever i možeš da umreš odmah"

"Znali smo da će ostaviti Arnautovića, da će Katai moći da iskoristi prostor. Mlad sudija, žele od njega da naprave sudiju novog profila, nije bio loš, ali mogao je dosta bolje to da uradi"

Koliko je morao da se adaptira?

"Dva puta smo morali da mijenjamo, ali i oni su pravili izmjene, pravili smo i mi, morali smo da adaptiramo i mislim da smo uspjeli. Mogli smo na kraju da osvojimo sva tri boda, a i da ostanemo bez još jednog. Ovo je nivo Liga petica, nivo evropskog fudbala i prezadovoljan sam. Čestitao sam momcima, dali su sve od sebe, kreću nove obaveze, ovo je od sutra istorija".

Zvezda će u plej-ofu igrati protiv Paoka ili Lila.

"Mirno čekam žrijeb, stvarno mirno"