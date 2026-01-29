Marijan prošetala "Marakanom" i oduševila sve: Pokazivala na srpsku zastavu i crvenu zvezdu na tribini Selte

Navijači Selte i njihova predsjednica Marijan Murinjo oduševili su publiku na "Marakani" pred početak utakmice sa Crvenom zvezdom.

Izvor: MN Press/Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Dok su navijači Crvene zvezde dočekali Dejana Stankovića i fudbalere domaćeg tima pred meč sa Seltom zastavom na kojoj se vijorio lik Siniše Mihajlovića, navijači tima iz Galicije su oduševili Srbiju.

Došli su, smjestili se na tribinu i nosili su naravno plave šalove, obilježja i dresove, ali i zastave. Nisu bile primjetne zastave Španije, ali jesu Galicije, pokrajine iz koje dolazi ovaj klub.

Ipak nisu te zastave oduševile navijače na "Marakani", več zastava "Nema predaje" koja se vidjela na tribini među navijačima španskog predstavnika. Ćirilicom je pisalo "Нема предаје", a terotorija Kosova i Metohije je obojena srpskom trobojkom. Pogledajte:

Šta će im crvena zvezda?

Među zastavama koje su donijeli bila je i bijela zastava sa plavom dijagonalnom prugom i velikom crvenom zvezdom na sredini. Ova zastava se zove "Estreljeira" i miks je zastave galicije i simbola komunizma. Stvorena je od strane aktivista nacionalističkih lijevih pokreta u Galiciji.

Predsjednica prošetala i oduševila sve

Navijače je oduševila i jedna žena koja se prošetala atletskom stazom i uputila se ka tribini navijača Selte sa zastavom kako Galicije, tako i "Estreljerom" i zastavom "Nema predaje".

To je bila Marijan Murinjo (40) je prva predsjednica Selte. Njen otac je bio biznismen iz Galicije i najdugovječniji predsjednik kluba, sa mandatom od 2006. do 2023. Njen stariji brat bio je visoki državni funkcioner Meksika, ministar unutrašnjih poslova i stradao je u avionskoj nesreći za vrijeme svog ministrovanja.

Marijan je diplomirala u Majamiju, potom je preuzela funkciju izvršne direktorke u kompaniji svog oca koja se bavi energektikom, a uz to je bila direktor marketinga u Selti od 2005. do 2009. Gradila je poslovnu karijeru i u Meksiku, a u Španiju se vratila 2019. Njen otac je napustio Seltu 2023, prepustivši poziciju svojoj ćerki, prvoj čelnici kluba iz Viga u 100 godina istorije kluba. Na početku njenog mandata, prošle sezone, Selta se vratila u evro-takmičenja posle devet godina i ujedno zaradila značajan novac od UEFA bonusa.