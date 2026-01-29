logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Koreografija Delija protiv Selte: Poslali poruku i fudbalerima, evo šta traže od njih

Koreografija Delija protiv Selte: Poslali poruku i fudbalerima, evo šta traže od njih

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Delije poslale poruku i navijačima Zvezde, ali i fudbalerima: "Cigani, na terenu i na tribini budimo pravi"

Koreografija Delija protiv Selte Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Navijači Crvene zvezde istakli su veliku koreografiju pred meč protiv Selte na "Marakani". Na njoj je pisalo velikim rečima: "Cigani", a dole i poruka i onim "ciganima" na terenu i onima na tribini:

"I na terenu i na tribini budimo pravi!", poruka je Delija pred veliki meč na stadionu "Rajko Mitić". Pogledajte je, kao i barjak Delija posvećen Siniši Mihajloviću. Takođe, mnogi pogledi bili su usmjereni i ka "boksu" u kojem su navijači Selte, koji su istakli zastave sa srpskom zastavom i porukom "Nema predaje". Aluzija je više nego jasna - Kosovo je Srbija.

Meč je počeo ne tako uobičajenom slikom na terenu, jer je odluka gostiju iz Viga bila da napadaju ka južnoj tribni, odnosno da Crvena zvezda u prvom dijelu meča napada na stranu na kojoj su Delije. I stadion je eruptirao na početku meča zbog gola Marka Arnautovića, ali je sudija iz Italije Andrea Kolombo ipak poništio taj pogodak zbog faula asistenta Aleksandra Kataija prije dodavanja ka Arnautoviću.

Naknadno je poništen još jedna pogodak Arnautovića, ovog puta zbog ofsajda.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Selta Liga Evrope Delije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC