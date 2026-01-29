Koreografija Delija protiv Selte: Poslali poruku i fudbalerima, evo šta traže od njih

Delije poslale poruku i navijačima Zvezde, ali i fudbalerima: "Cigani, na terenu i na tribini budimo pravi"

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Navijači Crvene zvezde istakli su veliku koreografiju pred meč protiv Selte na "Marakani". Na njoj je pisalo velikim rečima: "Cigani", a dole i poruka i onim "ciganima" na terenu i onima na tribini:

"I na terenu i na tribini budimo pravi!", poruka je Delija pred veliki meč na stadionu "Rajko Mitić". Pogledajte je, kao i barjak Delija posvećen Siniši Mihajloviću. Takođe, mnogi pogledi bili su usmjereni i ka "boksu" u kojem su navijači Selte, koji su istakli zastave sa srpskom zastavom i porukom "Nema predaje". Aluzija je više nego jasna - Kosovo je Srbija.

Meč je počeo ne tako uobičajenom slikom na terenu, jer je odluka gostiju iz Viga bila da napadaju ka južnoj tribni, odnosno da Crvena zvezda u prvom dijelu meča napada na stranu na kojoj su Delije. I stadion je eruptirao na početku meča zbog gola Marka Arnautovića, ali je sudija iz Italije Andrea Kolombo ipak poništio taj pogodak zbog faula asistenta Aleksandra Kataija prije dodavanja ka Arnautoviću.

Naknadno je poništen još jedna pogodak Arnautovića, ovog puta zbog ofsajda.