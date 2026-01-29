Suze kapitena Zvezde na "Marakani": Mirko Ivanić samo sjeo i pokrio lice

Kapiten Zvezde Mirko Ivanić doživio je povredu i nije mogao da sjedi ni na klupi protiv Selte.

Izvor: Facebook/MN Press

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić definitivno se povrijedio u sredu uveče, na posljednjem večernjem treningu pred meč protiv Selte u Ligi Evrope (četvrtak, 21 čas).

Lider crveno-bijelih snimljen je na treningu kako sjedi na klupi i drži glavu u rukama, očigledno trpeći bol zbog kojeg nije mogao da nastavi. Dan poslije, Ivanić ne samo da nije u prvih 11 protiv Španaca, već nije mogao ni na klupi da sjedi.

Ostaje da se vidi da li je u pitanju obnovljena Ivanićeva povreda sa početka 2026, kada mu se ponovio hronični problem sa listom. Zbog toga je napustio pripreme u Antaliji, vratio se u Beograd i oporavljao se do odlaska u Malme prošle nedjelje. Tamo je zaigrao samo u završnici meča, a nedjelju dana kasnije, ponovo nije u stanju ni da bude u sastavu.

Trener Dejan Stanković će sigurno posije utakmice Zvezda - Selta na konferenciji za novinare iznijeti nove detalje, ali snimak sa treninga crveno-bijelih ne pruža dobru sliku. Da je bilo planirano da Ivanić igra pokazala je i odluka kluba i Dejana Stankovića da upravo kapiten dođe zajedno sa njim pred novinare u srijedu, na konferenciju uoči utakmice.

Spletom okolnosti, otkrio je Ivanić baš u tom razgovoru sa novinarima da je Selta njegov nesuđeni klub. Dan kasnije, neće moći da pomogne saigračima u meču posljednjeg kola ligaškog dijela Lige Evrope.