logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Suze kapitena Zvezde na "Marakani": Mirko Ivanić samo sjeo i pokrio lice

Suze kapitena Zvezde na "Marakani": Mirko Ivanić samo sjeo i pokrio lice

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kapiten Zvezde Mirko Ivanić doživio je povredu i nije mogao da sjedi ni na klupi protiv Selte.

Mirko Ivanić zaplakao nakon povrede Izvor: Facebook/MN Press

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić definitivno se povrijedio u sredu uveče, na posljednjem večernjem treningu pred meč protiv Selte u Ligi Evrope (četvrtak, 21 čas).

Lider crveno-bijelih snimljen je na treningu kako sjedi na klupi i drži glavu u rukama, očigledno trpeći bol zbog kojeg nije mogao da nastavi. Dan poslije, Ivanić ne samo da nije u prvih 11 protiv Španaca, već nije mogao ni na klupi da sjedi.

Ostaje da se vidi da li je u pitanju obnovljena Ivanićeva povreda sa početka 2026, kada mu se ponovio hronični problem sa listom. Zbog toga je napustio pripreme u Antaliji, vratio se u Beograd i oporavljao se do odlaska u Malme prošle nedjelje. Tamo je zaigrao samo u završnici meča, a nedjelju dana kasnije, ponovo nije u stanju ni da bude u sastavu.

Trener Dejan Stanković će sigurno posije utakmice Zvezda - Selta na konferenciji za novinare iznijeti nove detalje, ali snimak sa treninga crveno-bijelih ne pruža dobru sliku. Da je bilo planirano da Ivanić igra pokazala je i odluka kluba i Dejana Stankovića da upravo kapiten dođe zajedno sa njim pred novinare u srijedu, na konferenciju uoči utakmice.

Spletom okolnosti, otkrio je Ivanić baš u tom razgovoru sa novinarima da je Selta njegov nesuđeni klub. Dan kasnije, neće moći da pomogne saigračima u meču posljednjeg kola ligaškog dijela Lige Evrope.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Mirko Ivanić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC