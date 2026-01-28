logo
Mirko Ivanić i Selta - nije bilo suđeno: "Splet okolnosti, tako je sudbina htela"

Mirko Ivanić i Selta - nije bilo suđeno: "Splet okolnosti, tako je sudbina htela"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Kapiten Zvezde otkrio da je imao svojevremeno ponudu da pređe u tim iz Viga

Mirko Ivanić imao ponudu Selte Izvor: MN PRESS

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić otkrio je anegdotu da je svojevremeno imao ponudu da pređe u Seltu kao mlad igrač. nije naveo godinu, ali možemo da pretpostavimo da je to bilo 2015, godinu nakon što je u Vigo otišao njegov prijatelj i bivši saigrač iz Vojvodine, Nemanja Radoja.

"Radoja je moj veliki prijatelj, igrali smo zajedno u Vojvodini, on je otišao direktno iz Vojvodine u Seltu. Poslije godinu dana sam i ja imao istu ponudu, ali nisam otišao, splet nekih okolnosti, tako je sudbina htjela", rekao je Ivanić na konferenciji za novinare.

Radoja je bivši defanzivni vezista Srbije, koji je bez kluba od ovog januara i rastanka sa Kanzas sitijem u MLS. Igrao je za Seltu do 2019. i u njenom dresu nastupio čak 146 puta. U četvrtak će na "Marakani" gledati Zvezdu i svoj bivši tim.

"Skautiramo mi njih, kao i oni nas. Ne znam kakvo mišljenje imaju o nama, čuli smo se Radoja i ja, doći će sutra da gleda, ali fokusirao bih se na utakmicu. Vjerujem da će biti pun stadion, da će nam biti jako značajan svaki navijač. Nekako kao da je prethodnih utakmica vladalo blago razočaranje zbog domaćih utakmica, ljudi nisu dolazili na Evropu, a sada će nam značiti da dođu i ispune svako mjesto. Zaslužili smo i volio bih da bude stadion prepun", dodao je Ivanić, koji je potpuno oporavljen od povrede.

Upitan za kvalitete Selte, Ivanić je nizao pohvale na njen račun.

"Igramo protiv fantastične ekipe, igra odlično i u španskom prvenstvu, sigurno nas čeka ozbiljna utakmica. Razlikuje se od prethodnih u tome da je dočekujemo rasterećenije, stalno smo bili opterećeni rezultatom, jurili nešto, sada imamo šansu da prođemo u Top 8 i to nas dodatno motiviše. Malo nam je manji pritisak sa te strane u odnosu na prethodne utakmice"

