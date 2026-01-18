Dejan Stanković pred teškom odlukom o Ivaniću: Da li rizikovati ili ne?

Trener Crvene zvezde govorio o problemu Mirka Ivanića.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda vratila se krajem ove nedelje sa priprema u Antaliji, a trener Dejan Stanković ima pred sobom problem sa Mirkom Ivanićem. Kapiten je obnovio povredu lista koja ga hronično muči, a važan meč protiv Malmea (četvrtak) se bliži.

Da li rizikovati i gurnuti u vatru najboljeg igrača Zvezde koji je napustio pripreme u Turskoj zbog povrede?

"Mirko je već počeo (da trči i radi na terenu). Poslije toga treba donijeti odluku da li ćemo rizikovati ili ne. Imamo dosta utakmica do kraja sezone, pogotovo u periodu od 29. januara do 8. marta, kada gotovo na svaka četiri dana igramo mečeve. Možda imamo jednu dužu nedjelju, sve ostalo su utakmice na četiri dana. Da li rizikovati sa Mirkom zbog jedne utakmice koja je veoma bitna, a vjerujte mi da će svaka naredna biti još bitnija", zapitao se javno Dejan Stanković.

Problem sa povredom ima i defanzivac Tebo Učena.

"Nadam se da će Tebo za nekih pet ili šest dana početi da trči i radi na terenu. Gudelj je imao sreće i nastavio je da trenira. Ostali su svi zdravi, dobro se radi i intenzivno. Znamo šta nam je činiti", rekao je Stanković.