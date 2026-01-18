logo
Zvezda sprema jedan od najvećih transfera u istoriji: Top 10 najskupljih pojačanja na "Marakani"

Zvezda sprema jedan od najvećih transfera u istoriji: Top 10 najskupljih pojačanja na "Marakani"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda poslala je ponudu od 5 miliona evra za Markinjosa, napadača Spartaka iz Moskve. Njegov dolazak snažno bi odjeknuo, ne samo srpskim fudbalom

Top 10 najskupljih pojačanja Crvene zvezde Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Ponuda Crvene zvezde za krilnog napadača Spartak Moskve Markinjosa (26) tema je dana u Rusiji. Oglasio se i njegov agent Samu Empresario i u izjavi za "Mač TV" otkrio da li je bilo kontakta Beograđana i Moskovljana.

"Interesovanje Crvene zvezde za Markinjosa zaista postoji, ali zvaničnih ponuda još nije bilo", šturo je rekao za portal "Čempionat.ru" agent igrača koji već godinama sarađuje sa Stankovićem.

Zvezda je ponudila pet miliona evra za Markinjosa, a koliko je to ambiciozoan plan otkrila je i reakcija Dejana Stankovića na pomen dolaska Brazilac na "Marakanu".

"Mislim da to nije realno i da bi trebalo da ostanemo sa nogama na zemlji", kazao je novi-stari Zvezdin trener tokom decembarske promocije na stadionu "Rajko Mitić".

U međuvremenu, Zvezda je odlučila da još jednom podigne ulog i da pokuša da zbog ljubimca Dejana Stankovića ostvari jedan od najvećih transfera u svojoj istoriji. To ne bi bio i najveći, jer je dolazak In-Bom Hvanga iz Olimpijakosa u sezoni 2023/24 i dalje klupski rekord sa 5,5 miliona evra.

Najveći transferi Crvene zvezde

Ovo je spisak najvećih kupovina Crvene zvezde u istoriji:

  1. In-Bom Hvang (Olimpijakos) - 5,5 miliona evra
  2. Milson (Makabi Tel Aviv) - 5 miliona
  3. Naser Điga (Bazel) - 4,35 miliona
  4. Šavi Babika (Tuluz) - 4 miliona
  5. Šerif Endiaje (Adana Demirspor) - 4 miliona
  6. Mamudu Bađo (Dunajska Streda) - 3,5 miliona
  7. Tomas Hendel (Vitorija Gimaraeš) - 3,1 milion
  8. Osman Bukari (Gent) - 3 miliona
  9. Nemanja Radonjić (Roma) - 3 miliona
  10. Frenklin Tebo Učena (2,7 miliona)...   

