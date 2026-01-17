Zvezda nudi milione Brazilcu, u Moskvi šokirani: "Zar najbolji igrač da ode? To je besmisleno i smiješno"

Crvena zvezda nezvanično nudi Markinjosu dva miliona evra godišnje.
Crvena zvezda ponudila je godišnju platu od dva miliona evra krilnom napadaču Spartak Moskve Markinjosu (26). Portal "Čempionat" saznao je to eksluzivno, kao i informaciju da je ruska strana tokom pregovora dva kluba tražila osam miliona evra za ljubimca Dejana Stankovića, koji ga je trenirao i u Ferencvarošu i u Spartaku.
Crvena zvezda je u ovom trenutku spremna da ponudi pet miliona evra za Brazilca koji je ostavio odličan učinak u Bugarskoj, Mađarskoj i Rusiji. Stanković je još na promociji na "Marakani" u decembru rekao da zbog finansijskih razloga nije realno da se priča o dolasku Markinjosa, ali je klub sa "Marakane" potom ipak ambiciozno krenuo na njegov potpis, koji bi bio jedan od najzvučnijih transfera u istoriji kluba.
"Nema smisla da ga prodaju, to je glupo i smiješno"
Vijest o Zvezdinom interesovanju za Markinjosa izazvala je veliku pažnju u Rusiji. Oglasio se i bivši igrač Spartaka Eduard Mor i rekao da ne očekuje da ruski klub proda svog lidera Srbima.
"Markinjos je fudbaler koji je značajno napredovao pod Stankovićem i jedan je od rijetkih u Spartaku na koga uopšte nema zamjerki. Markonjos je postao pravi lider ekipe i naravno da lider Spartaka ne može da vrijedi samo pet miliona evra. Iz ugla Spartaka, ne postoji bilo kakav smisao u odluci da on bude prodat. To je jednostavno glupo i smiješno", rekao je Mor, takođe za portal "Čempionat".
Markinjos je ove sezone sa Spartakovom "desetkom" na leđima odigrao 20 utakmica, dao pet golova i namjestio tri.