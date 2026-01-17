logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda nudi milione Brazilcu, u Moskvi šokirani: "Zar najbolji igrač da ode? To je besmisleno i smiješno"

Zvezda nudi milione Brazilcu, u Moskvi šokirani: "Zar najbolji igrač da ode? To je besmisleno i smiješno"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda nezvanično nudi Markinjosu dva miliona evra godišnje.

Rusi ne vjeruju da će Spartak prodati Markinjosa Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda ponudila je godišnju platu od dva miliona evra krilnom napadaču Spartak Moskve Markinjosu (26). Portal "Čempionat" saznao je to eksluzivno, kao i informaciju da je ruska strana tokom pregovora dva kluba tražila osam miliona evra za ljubimca Dejana Stankovića, koji ga je trenirao i u Ferencvarošu i u Spartaku.

Crvena zvezda je u ovom trenutku spremna da ponudi pet miliona evra za Brazilca koji je ostavio odličan učinak u Bugarskoj, Mađarskoj i Rusiji. Stanković je još na promociji na "Marakani" u decembru rekao da zbog finansijskih razloga nije realno da se priča o dolasku Markinjosa, ali je klub sa "Marakane" potom ipak ambiciozno krenuo na njegov potpis, koji bi bio jedan od najzvučnijih transfera u istoriji kluba.

"Nema smisla da ga prodaju, to je glupo i smiješno"

Vijest o Zvezdinom interesovanju za Markinjosa izazvala je veliku pažnju u Rusiji. Oglasio se i bivši igrač Spartaka Eduard Mor i rekao da ne očekuje da ruski klub proda svog lidera Srbima.

"Markinjos je fudbaler koji je značajno napredovao pod Stankovićem i jedan je od rijetkih u Spartaku na koga uopšte nema zamjerki. Markonjos je postao pravi lider ekipe i naravno da lider Spartaka ne može da vrijedi samo pet miliona evra. Iz ugla Spartaka, ne postoji bilo kakav smisao u odluci da on bude prodat. To je jednostavno glupo i smiješno", rekao je Mor, takođe za portal "Čempionat".

Markinjos je ove sezone sa Spartakovom "desetkom" na leđima odigrao 20 utakmica, dao pet golova i namjestio tri.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Spartak Moskva Superliga Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC