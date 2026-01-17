Zvezda nudi milione Brazilcu, u Moskvi šokirani: "Zar najbolji igrač da ode? To je besmisleno i smiješno"

Crvena zvezda nezvanično nudi Markinjosu dva miliona evra godišnje.

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda ponudila je godišnju platu od dva miliona evra krilnom napadaču Spartak Moskve Markinjosu (26). Portal "Čempionat" saznao je to eksluzivno, kao i informaciju da je ruska strana tokom pregovora dva kluba tražila osam miliona evra za ljubimca Dejana Stankovića, koji ga je trenirao i u Ferencvarošu i u Spartaku.

Crvena zvezda je u ovom trenutku spremna da ponudi pet miliona evra za Brazilca koji je ostavio odličan učinak u Bugarskoj, Mađarskoj i Rusiji. Stanković je još na promociji na "Marakani" u decembru rekao da zbog finansijskih razloga nije realno da se priča o dolasku Markinjosa, ali je klub sa "Marakane" potom ipak ambiciozno krenuo na njegov potpis, koji bi bio jedan od najzvučnijih transfera u istoriji kluba.

"Nema smisla da ga prodaju, to je glupo i smiješno"

Vijest o Zvezdinom interesovanju za Markinjosa izazvala je veliku pažnju u Rusiji. Oglasio se i bivši igrač Spartaka Eduard Mor i rekao da ne očekuje da ruski klub proda svog lidera Srbima.

"Markinjos je fudbaler koji je značajno napredovao pod Stankovićem i jedan je od rijetkih u Spartaku na koga uopšte nema zamjerki. Markonjos je postao pravi lider ekipe i naravno da lider Spartaka ne može da vrijedi samo pet miliona evra. Iz ugla Spartaka, ne postoji bilo kakav smisao u odluci da on bude prodat. To je jednostavno glupo i smiješno", rekao je Mor, takođe za portal "Čempionat".

Markinjos je ove sezone sa Spartakovom "desetkom" na leđima odigrao 20 utakmica, dao pet golova i namjestio tri.