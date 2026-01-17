"Ne vjerujem da on može u Zvezdu": Otkucava transfer-bomba na Marakani, i Dejan Stanković biće iznenađen

Malo ko je mogao da vjeruje da bi Crvena zvezda mogla da dovede Markinjosa, ali pregovori uveliko traju. Ni Dejan Stanković to nije mogao da predvidi.

Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

FK Crvena zvezda zagrizla je krupan zalogaj u prvim nedeljama 2026. godine - pregovara o dolasku krilnog napadača Spartaka iz Moskve, Markinjosa (26).

Fudbaler visok 165 centimetara sa "desetkom" Moskovljana na leđima, već godinama blisko sarađuje sa Dejanom Stankovićem, novim-starim trenerom Zvezde. Igrao je kod njega u Ferencvarošu, u kojem je bio od 2022. do 2024, a od pretprošle godine je igrač Spartaka, gdje su takođe bili zajedno.

Na svojoj promociji na "Marakani", Stanković je prošlog mjeseca bio upitan za mogućnost da Markinjos dođe iz Moskve, gdje je pod ugovorom do 2029. Stanković nije htio da daje lažnu nadu bilo kome i kratko je rekao da to nije realno.

"Što se tiče Markija, Markinjosa... Došao je u Ferencvaroš kao desetka sa Kopakabane. Igrao je samo na jednoj strani, nije se uopšte vraćao. Uspjeli smo od njega da napravimo momka koji mi je takvu ravnotežu davao i u Ferencvarošu i u Spartaku... Fenomenalan. Ne verujem da on može da dođe u Crvenu zvezdu, ne zbog kvaliteta nego zbog drugih stvari. Mislim da je on svoju karijeru podigao na malkice viši nivo i što se tiče finansija i drugih stvari. Gledaćemo da budemo realni i sa nogama na zemlji", rekao je tada Stanković.

"Mislim da nije realno da dovedemo igrače poput (Ezekjela) Barka, (Manfreda) Ugaldea... Ozbiljni su, dobri momci, fenomenalni igrači zajedno sa Markijem. Sviđa mi se (Nail) Umjarov, oko njega se baziralo sve, ali mislim da nije realno. Budimo sa nogama na zemlji", apelovao je Stanković.

Nekoliko nedjelja kasnije, djeluje da će i Stanković biti iznenađen Zvezdinim najvećim pojačanjem u ovom prelaznom roku.

Počeo u Šapekoenseu, nedugo poslije strašne tragedije

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Markinjos je rođen u Kažariju, na sjeveroistoku Brazila. Ponikao je u Atletiko Mineiru i u tom klubu postao profesionalac 2017. Nedugo poslije toga proslijeđen je na pozajmicu u Šapekoense, klub čiji je tim doživio strašnu tragediju - pad aviona u u Kolumbiji, kojem je bilo samo šestoro preživjelih, a čak 71 stradali, uključujući 21 novinara i skoro čitav prvi tim i stručni štab.

U dresu tog tima Markinjos odigrao je samo dvije utakmice, protiv Parane i Flamenga, a sreću je nedugo poslije toga ipak potražio i našao u Evropi - kraj Srbije.

Selidba u Bugarsku

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

U sezoni 2021/22, Markinjos je prvi put napustio rodnu zemlju i došao u Bugarsku, gdje je zaigrao za Botev iz Plovdiva. Od početka 2021. do naredne zime nosio je dres tog tima, dao sedam golova i osam namjestio, pa su svi shvatili da je vrijeme da ode dalje. I nije otišao daleko - u Mađarsku.

Ferencvaroš je platio 1,65 miliona evra Atletiku i dobio igrača koji je blistao u Budimpešti. Dao je 14 golova u dvije godine, asistirao za čak 26, osvojio tri titule prvaka i jedan Kup Mađarske, a onda donio i značajan novac. Spartak Moskva platio ga je Mađarima tačno pet miliona evra, koliko i Zvezda nudi Moskovljanima da ga ponovo spoji sa Dejanom Stankovićem.

Kako je postao Stankovićev "vojnik"

Kao "desetka" Spartak Moskve, Markinjos je "zakucan" na poziciji krilnog napadača po lijevoj strani, s tim da je Dejan Stanković znao da ga koristi i po desnom boku, ali dosta manje. Od igrača potpuno napadačkog opredjeljenja srpski stručnjak napravio je svog "vojnika", spremnog da u Moskvi igra i u odbrani, kada je neophodno da zauzme mjesto lijevog beka.

Ove sezone Markinjos je odigrao 20 mečeva za Spartak i postigao pet golova, uz tri asistencije.

"Za Stankovića ću skinuti zvijezde sa neba"

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Javno je govorio Markinjos još u Ferencvarošu koliko je dobrih stvari trener Dejan Stanković učinio za njega i koliko mu je pomogao.

"Svoju dobru formu pripisujem šefu stručnog štaba, koji me u potpunosti podržava i maksimalno vjeruje u mene. To povjerenje mi je izuzetno važno. Još kao dijete i mladić u Brazilu bio sam takav, gubio sam volju za igrom čim negdje ne osjetim povjerenje. Ipak, ako osjetim da ljudi znaju šta mogu i ako me bodre i motivišu, sposoban sam da skinem i zvijezde sa neba".

"Dejan Stanković je trener koji ima dobar odnos sa igračiam i tačno zna šta je kome potrebno da bi izvukao maksimum iz njih. Često mi se dogodi da i tokom treninga priđe, stavi ruku na rame i da mi kaže šta bi u kojoj situaciji trebalo da uradim, koje rješenje je ispravno. Iz toga se mnogo uči".

Hoće da igra za Mađarsku

Izvor: MN PRESS

Tokom sjajne epizode u Ferencvarošu, Markinjosu je toliko prijala Mađarska da je javno poručio da je spreman da igra za njenu reprezentaciju.

"Dolazak u Ferencvaroš bila je jedna od najboljih odluka koju sam donio u životu. I moja porodica se navikla i zavoljela Mađarsku. Toliko smo je zavoljeli, da su mi se u posljednje vrijeme pojavile i neke misli... Pomislio sam koliko volim ovu zemlju i mađarski narod. I ako bi se ukazala prilika, rado bih igrao za mađarsku reprezentaciju. Gledao sam nekoliko utakmica tog tima i primijetio koliko je organizovan i dobro složen. Zaista osjećam da bih mogao srcem i dušom da igram za ovu zemlju. Moj sin će je rođen u Budimpešti i kada ga pogledam, pomislim koliko bi bio ponosan na mene kada bi me, pored dresa Ferencvaroša, vidio i u dresu mađarske reprezentacije", govorio je on mađarskim medijima.

Njegov dolazak u Zvezdu bio bi prava transfer-bomba. Crveno-bijeli su krenuli po pravog kapitalca u januarskom prelaznom roku.