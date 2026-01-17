Zvezda dovodi pojačanje od 5.000.000 evra: Dejanu Stankoviću se ostvaruje najveća želja

Crvena zvezda je zainteresovana za Markinjoša, Dejan Stanković ga želi na Marakani i pregovori se vode o njegovom dolasku.

Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda želi da dovede pojačanje i među prioritetima je Markinjoš, krilni fudbaler koji je već sarađivao sa Dejanom Stankovićem i koji je njegova velika želja. Brazilski mediji prenose da je srpski tim spreman da ponudi Spartaku iz Moskve 10 miliona evra za njegove usluge. Ali, prema nezvaničnim informacijama MONDA ta cifra je mnogo niža i u pitanju je ponuda od 5 miliona evra.

"Zvezda već u svom timu ima trojicu Brazilaca. Golmana Mateuša, defanzivca Rodrigaa i napadača Bruna Duartea. Sada želi još jednog i spremna je da izdvoji novac za obeštećenje", navodi se u tekstu.

Markinjoš je u dresu Spartaka dao pet golova i imao 13 asistencija na 54 utakmice za ruski tim.

Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia

Dejan Stanković je jednom prilikom već i govorio o Markinjošu i o još nekolicini fudbalera sa kojima je sarađivao i koje bi volio da vidi u timu. Sa njim je radio i u Ferencvarošu i Spartaku.

"Markinjoš je došao u Ferencvaroš kao desetka sa Kopakabane. Ne vjerujem da on može da dođe u Crvenu zvezdu. Malo je podigao karijeru na veći nivo, što se tiče finansija. Ezekijel Barko je u svakom smislu bomba. Ugalde? Mislim da to nije realno, ozbiljni su... Dobri momci, fenomenalni igrači. Umjarov mi se sviđa, oko njega se baziralo. To su igrači... Mislim da nije realno, da budem s nogama na zemlji", rekao je Dejan Stanković na konferenciji u Beogradu.

O uticaju Stankovića na njegovu karijeru pričao je i Markinjoš ranije i objasnio je koliko mu je pomogao.

"Šampionski mentalitet. Stanković uvijek želi da bude prvi i prenosi tu poruku ekipi. Svakog dana razmišlja o tome kako da postane šampion, ali najvažnije je što ima dovoljno ubjedljivosti da ujedini tim. Osvojio je Ligu šampiona kao igrač i zna šta i kojim tonom treba reći u određenom trenutku. Nevjerovatan je čovjek, velikog srca. Pružio mi je veliku podršku kada se dogodila tragedija sa mojim ocem. Zagrlio me, rekao nekoliko divnih riječi i pustio me da odem u Brazil na sahranu. Razmišljao sam da ostanem kući još nekoliko dana, ali me je Stanković pozvao i ubijedio da se vratim u Moskvu i da će mi tako biti bolje i da će mi pomoći to što sam u kolektivu. Bio je u pravu. Kada sam na terenu, zaboravim na sve", poručio je Markinjoš.

