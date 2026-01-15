logo
"Ko ne može da izdrži, neka radi i čeka": Stanković poslije poraza poslao nekoliko poruka igračima Zvezde

"Ko ne može da izdrži, neka radi i čeka": Stanković poslije poraza poslao nekoliko poruka igračima Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković poslao nekoliko poruka svojim igračima poslije poraza od Salcburga u Antaliji

Dejan Stanković o porazu Crvene zvezde od Salcburga Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković bio je zadovoljan provjerom svog tima u "generalnoj probi" protiv Salcburga, iako je srpski šampion izgubio 0:2 u Antaliji.

"Ako se sjećate poslije prošle utakmice smo komentarisali greške koje mogu da nas koštaju na nivou Evrope i jakog ritma, kvalitetne i brze igre. Tako smo danas primili dva gola, na stranu dva gola koja su sigurno, stopostotono mogla da se izbjegnu, provjera je bila fenomenalna. Mogli smo možda i na neku drugu akciju da primimo gol", rekao je on za TV Arena sport.

Naglasio je Stanković da je napravljen pun pogodak kada je dogovorena utakmica sa Red Bul Salcburgom.

"Provjera je bila fenomenalna, naći ovakvog protivnika u ovakvog momentu, taman po mjeri, zadovoljan sam, nisam prezadovoljan jer smo izgubili, ali ono što sam htio da vidim - vidio sam. Nismo odustajali, primili jedan rani gol, drugi gol, na grešku, kontra, mogli smo i mi da damo dva-tri gola, mogla je da bude i egal utakmica, ali ozbiljna provjera protiv brze, mlade ekipe, baš ono što nam je trebalo", dodao je on.

Da li je počela priprema za meč protiv Malmea 22. januara?

"Počeli smo da analiziramo i do završetka te analize ima još dana. Sigurno da imam mnogo jasniju sliku ko može da izdrži ovaj ritam utakmice i visok intenzitet, bez toga nema, to je Evropa, taj nivo, ko može - može, ko ne može - neka radi i neka čeka."

Koliko je zadovoljan uvođenjem svojih ideja u igru?

"Dosta sam zadovoljan. Počeli smo 3. januara, 4. došli na pripreme, između smo četiri utakmice odigrali, bilo je baš bio uzak prostor za rad, ali sam zadovoljan. Za pet dana pravog rada sam zadovoljan. Rad na organizaciji, automatizmima... Bilo je dosta neiznuđenih grešaka u dodavanju, odabiru. Ulazili smo u zadnju trećinu, skoro u 16 i nismo donijeli kvalitetnu odluku, a teško je protiv kvalitetnog protivnika ući u crvenu zonu protivnika, a da ne uđe nijedna kvalitetna lopta da je realizujemo. Nije dovoljno doći samo tu, treba pogoditi glavu, naći igrače, iako smo punili 'boks', nekad ni to nije dovoljno. Igrači su ispoštovali sve što sam tražio i dobro je da imamo šta da analiziramo, nije dobro kad se izgubi, ali imamo dosta dobrih stvari", kazao je Stanković.

Tagovi

FK Crvena zvezda Salcburg Dejan Stanković prijateljska utakmica

