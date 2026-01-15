Da li će Mirko Ivanić igrati protiv Malmea? Mrkela se oglasio i otkrio detalje o povredi kapitena

Sportski direktor Mitar Mrkela govorio o povredi Mirka Ivanića, kapitena Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će proljećni dio sezone početi 22. januara utakmicom protiv Malmea, u okviru sedmog kola grupne faze Lige Evrope, Nakon veoma kratkih priprema crveno-bijeli će odmah u borbu za evropske bodove, ključne u borbi za što bolji plasman na kraju ligaškog dijela takmičenja. Zbog toga je veoma bitno da u timu bude kapiten Mirko Ivanić.

Ofanzivac Crvene zvezde napustio je pripreme u Turskoj i vratio se u Beograd kako bi sanirao povredu, a čini se da će to uspjeti da uradi na vrijeme kako bi se našao na spisku putnika za Švedsku. Crvena zvezda u Malme putuje 21. januara, a sportski direktor Mitar Mrkela očekuje i Ivanića u avionu.

"Mirko Ivanić ima hroničnu povredu lista, koja mu se uvijek vraća i to se obično dešava na početku sezone. Srećom nije ništa ozbiljno, vjerujem da će se priključiti i da će biti spreman za utakmicu sa Malmeom", rekao je dugogodišnji sportski direktor crveno-bijelih za televiziju "Arena sport".

Sa druge strane, Crvena zvezda će u Švedskoj biti bez štopera koji se povrijedio tokom priprema. Frenklin Tebo Učena mora da pauzira najmanje dvije-tri nedjelje i zbog toga neće biti u konkurenciji za prvi meč u proljećnom dijelu sezone. Očekuje se da štoperski tandem Dejana Stankovića budu Miloš Veljković i Rodrigao, dok bi bonus igrači Leković i Gudelj trebalo da im budu podrška.