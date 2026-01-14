logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otac fudbalera se naljutio na Stankovića: "Što si ga zvao u Zvezdu, kad ne računaš na njega?"

Otac fudbalera se naljutio na Stankovića: "Što si ga zvao u Zvezdu, kad ne računaš na njega?"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ruski fudbaler Jegor Prucev vraćen je iz Crvene zvezde na pozajmicu u OFK Beograd i to se nije dopalo njegovom ocu.

Otac Jegora Pruceva ljut na Dejana Stankovića Izvor: MN PRESS

Jegor Prucev dobio je ove zime neočekivanu priliku u Crvenoj zvezdi da se nametne Dejanu Stankoviću, međutim već poslije 45 minuta protiv Majnhajma (2:0) odlučeno je da se Rus vrati u OFK Beograd na pozajmicu. Stanković je procijenio da Prucev nema kvalitet da pomogne Zvezdi tokom proljeća, na šta je burno reagovao otac fudbalera.

U izjavi za ruske medije otac Jegora Pruceva objasnio je da njegov sin neće produžiti ugovor sa Zvezdom, što se takođe ranije spominjalo kao mogućnost, nego će na ljeto otići sa stadiona "Rajko Mitić".

"Nećemo produžiti ugovor sa Crvenom zvezdom i napustićemo klub na ljeto. Ne znam šta je Stanković računao kad je Jegora pozvao na pripreme u Antaliju, već je napustio klub i pridružio se OFK Beogradu na pozajmicu", rekao je otac Jegora Pruceva kome se ne sviđa način na koji je njegov sin vraćen u OFK Beograd.

Inače, Prucev do ljeta može da igra samo za Zvezdu ili OFK Beograd, za koje je odigrao zvanične mečeve ove sezone, tako da prema propisima ne može da igra za treći klub u istoj takmičarskoj godini.

Podsjetimo, plaćen je 900 hiljada evra u ljeto 2022. godine, ali je uglavnom bio "na marginama" i išao je na pozajmice. Prije nego što se ovog ljeta vratio u Srbiju i obukao dres "romantičara" imao je dvije pozajmice u Celju, u kome je blistao, ali na kraju nije došlo do transfera.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jegor Prucev FK Crvena zvezda Dejan Stanković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC