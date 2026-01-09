Dejan Stanković presjekao: Rus napušta Crvenu zvezdu

Ruski fudbaler Jegor Prucev ide na novu pozajmicu u OFK Beograd.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Fudbaler Crvene zvezde Jegor Prucev ide na novu pozajmicu u OFK Beograd. Nakon što je dvije sezone proveo u slovenačkom Celju, vratio se u srpski fudbal preko Karaburme, a onda je novi-stari trener Dejan Stanković htio da ga vidi na zimskim pripremama. Ipak, odlučio je da je u ovom momentu prekobrojan.

Prucev je kao veliki talenat stigao u Crvenu zvezdu još u ljeto 2022. godine i tada je Sočiju plaćeno 900.000 evra, ali nije dobio pravu šansu na Marakani. Dva puta je išao na pozajmicu u Celje, a jesenji dio aktuelne sezone proveo je u OFK Beogradu za koji je upisao osam superligaških mečeva i tri asistencije.

Stigao je ove zime dugo čekani poziv Stankovića, ali poslije sedam dana priprema nije zadovoljio novog trenera koji će pokušati da na pauzi sklopi tim koji će biti konkurentan u nastavku Lige Evrope.

