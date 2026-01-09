Zvezdanu Terziću se neće ispuniti želja: Adam Marušić produžio ugovor sa Laciom

Zvezdan Terzić ni ove zime neće dočekati Adama Marušića u Crvenoj zvezdi.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ispričao je prije tri godine u "Telcastu" da su njegove neostvarene želje na "Marakani" Rade Krunić i Adam Marušić. Kao što znamo, Krunić je u međuvremenu došao u Crvenu zvezdu, dok od Marušića neće biti ništa ni ove zime.

Iskusni reprezentativac Crne Gore produžio je ugovor sa Lacijom i nastaviće da nosi dres rimskog kluba i u narednom periodu, pošto je potpisan sve do 2028. godine.



"Lacio sa ponosom objavljuje da je produžio ugovor sa fudbalerom Adamom Marušićem, koji će nastaviti da nosi nebesko-plavi dres do 30. juna 2028. godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, do 30. juna 2029. godine", stoji u saopštenju rimskog kluba za koji Marušić igra još od 2017.

Kada mu istekne ugovorna obaveza, Marušić će imati 36 godina, možda i jednu više ako se aktivira posebna klauzula, što su već godine kada je pitanje da li će biti potreban Crvenoj zvezdi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Desnog beka reprezentacije Crne Gore Zvezdan Terzić htio je da dovede još dok je igrao u Voždovcu, ali tada klub nije imao novca za takav transfer: "Ne mogu da prežalim Adama Marušića što je igrao u Voždovcu, a sada nosi dres Lacija, kao i Radeta Krunića koji je trenutno član Milana. To su dva igrača koja su mi se jako svidjela. Njih dvojicu sam htio da dovedem čim sam došao u Zvezdu. To su bili igrači koji su tada vrijedili 250 ili 300.000 evra. To je ništa, jer sada vrijede milione. Međutim, Zvezda je bila u takvom kanalu tada da nisi mogao ništa da uradiš", pričao je prije tri godine Zvezdan Terzić i ispunio pola svog sna od tada.

