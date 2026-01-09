logo
Luka Mitrović sa CSKA dolazi u Srbiju: "Srećan sam to se vraćam u Beograd"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Nekoliko mjeseci nakon što je otišao u Rusiju, Luka Mitrović i njegov CSKA dolaze na megdan Megi.

Luka mitrovic srecan sam sto se vracam u srbiju Izvor: MN PRESS

Samo nekoliko mjeseci nakon što je našao klub u Rusiji, nekadašnji kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović ponovo će igrati u Beogradu. Iako je ruskim timovima zabranjeno da nastupaju u međunarodnim takmičenja, turnir koji su sami organizovali za učesnika ima i Megu, pa će srpski centar sa svojom ekipom gostovati toj beogradskoj ekipi.

Utakmicu koja bi mogla da privuče mnogo pažnje javnosti u Srbiji i Rusiji najavio je upravo Mitrović, dugogodišnji evroligaški centar koji igra sjajno od kako je potpisao ugovor sa ekipom CSKA iz Moskve.

"Prije svega, veoma sam srećan što se vraćam u Beograd i što ćemo igrati utakmicu protiv Mege. Imam dosta iskustva u igranju protiv njih i znam kakav stil igre njeguju godinama - mlad tim koji trči jako puno i igra na veliki broj posjeda. Naša ekipa je to već iskusila u prvom kolu ovde u Moskvi, gdje ih je pobijedila. Zajedno smo analizirali tu utakmicu i pripremali se; potrebno je izaći maksimalno koncentrisan i fokusiran na teren, te sprovesti u djelo sve ono što smo gledali i vježbali. Svakako se svi radujemo toj utakmici", rekao je Luka Mitrović pred meč.

Utakmicu Mega - CSKA najavio je i Andreas Pistiolis, grčki stručnjak koji već dugo radi u ruskoj košarci. On očekuje da njegov tim prikaže mnogo bolju partiju nego na svom terenu, kada je izgubio od srpskog tima.

"Odigrali smo jednu od naših najgorih utakmica sezone do sada protiv Mege i svjesni smo toga. Moramo da nastavimo niz dobrih igara i da se nadoknadimo za taj poraz", rekao je trener ruskog tima.

Košarkaši Mege i CSKA će meč odigrati 9. januara od 18 časova, u hali "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu. Ova dva tima dijele prvu poziciju u grupi A, sa učinkom 2-1, a kao što smo već rekli srpski tim je upisao pobjedu na gostovanju Moskovljanima.

Tagovi

Luka Mitrović CSKA Moskva

