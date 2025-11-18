FMP se nada, ali Zvezda se pita: Luka Mitrović u Železniku (FOTO)

Luka Mitrović gledao je meč FMP - Dubai i pratio domaći tim, sa kojim trenira od početka sezone.

Dugogodišnji centar KK Crvena zvezda Luka Mitrović sa tribina dvorane u Železniku pratio je meč FMP-a i Dubaija. Ove sezone on trenira sa domaćom ekipom, dok je i dalje pod ugovorom sa crveno-bijelima.

Na utakmici u Železniku, Mitrović se sreo sa poznatim trenerom Lukom Bankijem, sa kojim je sarađivao 2018. godine u Bambergu. Italijan, koji je prošle godine vodio Efes u plej-ofu Evrolige, sjedeo je kraj terena zajedno sa Luiđijem Datomeom, nekadašnjim asom Fenerbahčea, Armanija...

Takođe, novinari su vidjeli Mitrovića i kako razgovara sa Dejanom Kamenjaševićem, prvim operativcem Dubaija, kao i sa Nebojšom Čovićem, predsjednikom KSS.

"Ima ugovor sa Zvezdom, jedino ako oni odluče"

Dubai je pobijedio FMP i opravdao ulogu favorita, a trener domaćih Saša Nikitović pričao je poslije utakmice o mogućnosti da Luka Mitrović "na neodređeno" postane igrač FMP-a.

"Od kada nije sa Zvezdom, on je sa nama. Trenira sa nama duže vrijeme i prije tri nedjelje imao je malu povredu, pa je pauzirao, posljednjih sedam dana je tu. Ima ugovor sa Crvenom zvezdom i to su stvari koje su njihove i koje su stvar dogovora. Znam da je imao dogovore sa raznoraznim klubovima koji se nisu ostvarili u međuvremenu. Mi smo daleko od toga da u bilo kom trenutku možemo da finansijski potpomognemo Zvezdi da on bude naš igrač, to je vrlo teško. Jedino ako se desi da oni odluče da je dobro za njih, za obe strane, u tom slučaju će se to desiti. Što se nas tiče, naravno da bismo voljeli da je jedan takav igrač sa nama, ali ne pitamo se u tom dijelu."

Mitrović ovog ljeta napustio Zvezdu

Iskusni centar završio je svoj drugi mandat na Malom Kalemegdanu minulog ljeta, nakon četiri sezone. Napustio je Zvezdu kao igrač sa najviše nastupa za klub poslije Branka Lazića i sa čak 18 osvojenih trofeja sa crveno-bijelima. Prvi put je zaigrao za Zvezdu 2012. godine, kada je došao kao veliki talenat Hemofarma i bio kapiten i važan član ekipe koja je 2015. godine počela šampionsku eru crveno-bijelih.