Crvena zvezda ispratila još jednog kapitena: Obojica najtrofejnijih napustila Mali Kalemegdan

Luka Mitrović napustio Crvenu zvezdu. Klub mu poručio da su mu otvorena vrata kada završi karijeru.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda saopštila je da je centar Luka Mitrović (32 godine) napustio klub. Dugogodišnji kapiten, a donedavno zamjenik kapitena Branka Lazića, rastao se sa crveno-buhelima završivši svoj drugi mandat u klubu, započet 2021. godine, kada se vratio iz Budućnosti.

U Zvezdi je ukupno igrao devet godina i postao jedan od najdugovječnijih igrača u istoriji kluba. Na Malom Kalemegdanu je praktično odrastao nakon dolaska iz matičnog Hemofarma, bio član prve šampionske generacije u ovom vijeku, u sezoni 2014/15, a napušta Zvezdu sa pet titula ABA lige i šest titula prvaka Srbije, kao i osam osvojenih Kupova Radivoja Koraća.

Zvezda mu je na rastanku poručila da će mu vrata kluba nakon završetka karijere biti širom otvorena.

"Luka Mitrović je još jedan igrač koji je po uticaju koji je imao, tragu koji je ostavio u Crvenoj zvezdi, trofejima koje je osvajao, kapitenskoj traci koju je nosio – velikan našeg kluba u svakom smislu! Crveno-bijeli dres po prvi put obukao još daleke 2012. godine kada je stigao iz Hemofarma. Sve ostalo je istorija našeg kluba! U dresu Crvene zvezde je odigrao 524 utakmice i nalazi se na drugom mjestu vječne liste po broju nastupa u crveno-bijelom dresu. U tom periodu, postigao je 3932 poena i osvojio je čak 19 trofeja sa voljenim klubom (5 titula ABA lige, 6 šampionata Srbije i 8 nacionalnih kupova Radivoj Korać).

Ne samo zbog trofeja, već zato što je uvijek davao sve od sebe, načinom na koji je nosio crveno-bijeli dres, ponašao se van terena, promovišući sve najljepše i najvažnije vrijednosti Crvene zvezde, Luka se ugradio među besmrtnike i stao na 2. mjestu liste igrača sa najviše nastupa, odmah iza Branka Lazića, kome je upravo on prepustio kapitensku traku poslije prvog mandata u crveno-bijelom. U odabranom društvu ispod 500 utakmica su i Ognjen Dobrić, Slobodan Nikolić i Predrag Bogosavljev.

Luka Mitrović u sezoni 2025-26 neće biti dio takmičarskog tima i nastaviće karijeru u nekoj drugoj sredini.

U dva navrata, odigrao je 9 punih sezona za KK Crvena zvezda i svime što je radio i činio, ostaće zauvijek crveno-bijeli i dio naše porodice za sva vremena. KK Crvena zvezda, predsjednik Željko Drčelić, kompletan menadžment, kao i svi zaposleni, igrači i treneri, ovim putem žele našem Luki mnogo zdravlja i sreće u nastavku karijere, a kao čovjeku i košarkašu koji je dao neizmjerno našem klubu, vrata kluba su mu po završetku igračke karijere širom otvorena! Zvezdina košarkaška devetka, crveno-bijeli velikan i na parketu i van terena – Luka Mitrović!"

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!