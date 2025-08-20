logo
Branko Lazić otišao iz Crvene zvezde: Kapiten se oprostio od kluba poslije 14 godina, otkriveno i zašto

Branko Lazić više nije košarkaš Crvene zvezde, klub se oglasio i potvrdio sve to i zvanično. Njegova želja je da nastavi karijeru i to će biti u nekom drugom timu.

Branko Lazić više nije košarkaš Crvene zvezde Izvor: AS/© MN press, all rights reserved

Branko Lazić (36) više nije košarkaš Crvene zvezde Meridianbet. Poslije 14 godina provedenih u klubu, od dolaska 2011. godine, bio je jedan od važnih igrača za uspjehe crveno-bijelih. Sada je došlo vrijeme za kraj i rastanak. Sve to potvrdio je srpski klub na društvenim mrežama.

"Branko Lazić je simbol Zvezdinog uspona, rekorder, igrač koji je ostavio na terenu neizbrisiv trag u godinama u kojima se naš klub vraćao na vrh – pobjedama i trofejima! U sklopu promjena koje su sprovedene u prvom timu tokom ljetnog prelaznog roka, crveno-bijeli dres u takmičarskoj sezoni 2025-2026 neće zadužiti dosadašnji kapiten Branko Lazić", navodi se u saopštenju.

Branko Lazić je punih 14 sezona nosio dres Crvene zvezde i za to vreme oborio je mnoge rekorde vezane za crveno-bijele: postao košarkaš sa najviše odigranih utakmica 838, rekorder je i po broju odigranih evropskih mečeva 290, kao i rekorder po broju osvojenih trofeja u dresu Crvene zvezde – čak 25 (7 titula u ABA ligi, 8 titula prvaka Srbije, 9 trofeja Kup Radivoj Korać i jedan Superkup ABA lige).

Zašto je Lazić otišao?

Zvezda je objasnila i zašto je Branko Lazić donio odluku da napusti klub. Želi još da igra, a u klubu imaju drugačije planove...

"Poštujući Brankovu želju da nastavi sa igračkom karijerom, KK Crvena zvezda, predsjednik Željko Drčelić, kompletan menadžment kao i svi zaposleni u klubu ovim putem žele našem Branku mnogo zdravlja i sreće u nastavku karijere, vrata Crvene zvezde su mu zauvijek širom otvorena", stoji u saopštenju.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Branko Lazić

