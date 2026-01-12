Olga Danilović poslije preokreta srušila šampionku! Srpska teniserka izborila osminu finala u Australiji

Olga Danilović je u osmini finala turnira u Hobartu.

Srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u osminu finala VTA turnira iz serije 250 u australijskom Hobartu. Ollga je prvom kolu pobijedila Amerikanku Mekartni Kesler, koja je branila trofej, rezultatom 2:1, po setovima 4:6, 6:4, 6:4.

Danilovićeva je 68. teniserka svijeta, dok se Kesler nalazi na 36. poziciji WTA liste.

U osmini finala, Olga Danilović će igrati igrati protiv pobjednice meča između Čehinje Barbore Krejčikove i Amerikanke Pejton Stirns.

WTA turnir u Hobartu se igra za nagradni fond od 283.347 dolara.

