Šokantan potez Olge Danilović: Kraj sezone, strmoglavi pad i protraćeni snovi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpska teniserka Olga Danilović neće braniti titulu u Guangdžuu i za nju je sezona završena.

Olga Danilović odustala od turnira u Guangdžuu Izvor: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Srpska teniserka Olga Danilović definitivno je odustala od odbrane titule u Guangdžuu. Ova odluka će je skupo koštati pošto će doživjeti novi pad od čak 18 mjesta na WTA listi i biće 67. na svijetu. Na početku sezone je situacija bila daleko drugačija, izborila je najbolji plasman karijere, ali je uslijedio strmoglavi pad.

Već neko vrijeme Olga kuburi sa formom, nedavno je poražena u Osaki i Vuhanu u uvodnim kolima turnira, a odustajanjem od Guangdžua, za srpsku teniserku je sezona završena.

Preokret kome se niko nije nadao

Danilovićeva je na Australijan Openu po prvi put stigla do četvrtog kola gdje je poražena od 11. nosioca Paule Badose. U martu je slavila titulu na čelendžeru u Antaliji, pobjedivši Viktoriju Himenez Kasincevu u finalu. Ova pobjeda donijela joj je najbolji plasman u karijeri kada je bila 35. na WTA listi.

U aprilu je Danilović stigla do finala Ruana, u kojem je izgubila od prvog nosioca Eline Svitoline. Tada je dodatno popravila plasman i našla se na rekordnoj 34. poziciji. Nažalost, njen pad kreće od Rolan Garosa gdje je poražena od Arine Sabalenke u trećem kolu. Nije uspjela da ostvari zapažene rezultate na preostala dva gernd slema, a na US Openu je doživjela vjerovatno najveće razočarenje kada je poražena u prvom kolu nakon što je protraćila sedam meč lopti.

Tagovi

Tenis Olga Danilović

